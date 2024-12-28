Где взять 126 тысяч работников?

Притчей во языцех назвал губернатор тему преодоления кадрового дефицита. Это перекликается с миграционной политикой, в Ленобласти не хватает 126 тысяч пар рабочих рук, притом, что средняя зарплата в регионе сегодня составляет 82 тысячи рублей. А Кингисеппский район вообще входит в топ РФ по уровню средней зарплаты – выше 100 тысяч рублей.

Способом преодоления кадрового дефицита губернатор назвал реформирование системы образования и повышение производительности труда. Ленинградская область находится в первой десятке регионов по качеству образования, но важно обеспечить связку школьного, профессионального образования и трудоустройства.

- Мы тратим огромные бюджетные деньги на обучение студентов колледжей и получаем только треть пополнения рынка труда: фактически лишь 30% выпускников приходят работать по специальности на предприятия Ленобласти. Задача – полное реформирование системы образования. Уже приняты кадровые решения, – поделился губернатор.