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В Ленобласти — ёлка для детей защитников Родины

Сладкие подарки и сказка «Три Ивана» на сцене регионального Дворца Искусств — Ленинградская область поздравила детей участников СВО с Новым Годом и Рождеством.

Рубрики:  Общество

«Новый год и Рождество — время окружить радостью детей. Пожелал ребятам мирного неба, возвращения отцов с СВО с победой, в любящие и заботливые семьи, где в любом возрасте можно найти поддержку», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Новогодняя елка для детей участников СВО организована по решению главы региона вместо губернаторского приема.