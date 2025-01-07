В Ленобласти — ёлка для детей защитников Родины

Посленовогодняя Гатчина тиха и спокойна. Город отдыхает, доедает-допивает вкусное. Однако, не сидеть же людям дома целыми днями! Объявление на сайте библиотеки им. А.И. Куприна звучало интригующе: «Третьего в три встречаемся в «Купринке» на традиционном «Как бы концерте». Неформальная творческо-музыкальная встреча в непафосном пространстве».