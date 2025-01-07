В Ленобласти — ёлка для детей защитников Родины
Сладкие подарки и сказка «Три Ивана» на сцене регионального Дворца Искусств — Ленинградская область поздравила детей участников СВО с Новым Годом и Рождеством.
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«Новый год и Рождество — время окружить радостью детей. Пожелал ребятам мирного неба, возвращения отцов с СВО с победой, в любящие и заботливые семьи, где в любом возрасте можно найти поддержку», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Новогодняя елка для детей участников СВО организована по решению главы региона вместо губернаторского приема.
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