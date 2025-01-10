Подведены итоги конкурса среди СМИ Ленинградской области «Формула семьи»

Главная цель конкурса - пропаганда семейных ценностей и традиций, стимулирование журналистов, освещающих в СМИ тему семьи, материнства, отцовства и детства.

Конкурс проводился по пяти номинациям, и вот имена победителей:

- «Лучший материал о Годе семьи» - корреспондент газеты «Восточный берег» (Кингисеппский район) Анна Ульянова;

- «Лучший материал о многодетной семье» - корреспондент газеты «Лужская правда» (Лужский район) Анна Рубцова;

- «Лучший материал о молодой семье» - корреспондент газеты «Гатчинская правда» (Гатчинский округ) Юлия Лысанюк;

- «Лучший материл о семейных традициях» - редактор газеты «Лужская правда» (Лужский район) Любовь Бекетова;

- «Лучший материал о приемной семье» - внештатный корреспондент газеты «Гатчинская правда» Андрей Павленко (Гатчинский округ).

«Поздравляю победителей конкурса! Всем им будут направлены Благодарственные письма и подарочные сертификаты! Уверена, что и в наступившем году мы увидим много интересных материалов, посвященных семьям Ленинградской области, в наших СМИ!» - прокомментировала Людмила Тептина.