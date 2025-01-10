Помогли матери защитника

В фонде «Защитники Отечества» Ленинградской области рассказали, как матери защитника Отечества Анне Александровне спасли зрение и решили проблему с ногой.

Анна Александровна не сразу поделилась со своим социальным координатором по Гатчинскому району Ниной Черновой о появившихся проблемах со здоровьем. Лишь когда координатор пришла к ней домой, она заметила, что у женщины трудности с передвижением. Анна Александровна перенесла перелом, и ей тяжело стало ходить: беспокоили боли, без опоры она могла упасть.

Социальный координатор предложил Анне Александровне пройти реабилитацию в одной из клиник Санкт-Петербурга, где основное внимание уделялось лечению опорно-двигательной системы. Женщина с радостью согласилась. После двух недель реабилитации ее состояние значительно улучшилось.

И это еще не все. Во время реабилитации на одном из обследований офтальмолог обнаружил у Анны Александровны застарелую катаракту – патологическое состояние, при котором хрусталик глаза мутнеет и может вызвать расстройство зрения, вплоть до полной его утраты. Ей срочно требовалась операция по замене хрусталика.

Анна Александровна согласилась не откладывать лечение зрения в долгий ящик. Ее сразу направили в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу, где провели успешную операцию на обоих глазах.

Когда все хлопоты были позади, Анна Александровна смогла самостоятельно посетить филиал фонда в Гатчине, чтобы поблагодарить своего координатора, хотя раньше такой путь был ей не под силу.

Фото: Фонд защитники Отечества