Поздравляем с Днём российской печати!

Современные технологии диктуют новые формы коммуникаций, ускоряя процесс передачи информации и написания новостей, и вы с этими задачами успешно справляетесь.

«Уважаемые работники средств массовой информации Ленинградской области, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской печати. Благодарю вас за важный и ответственный труд. Ваши материалы не только объективно освещают происходящее в Ленинградской области, но и ставят серьезные проблемы и вопросы, и, главное — способствуют повышению качества жизни людей», - прокомментировал Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор пожелал журналистом Ленобласти много интересных и смелых проектов впереди, роста аудитории и постоянного внимания со стороны ленинградцев.

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области поздравил сотрудников средств массовой информации с профессиональным праздником Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

«Люди вашей профессии во все времена – на острие событий, вы первыми узнаете новости и доносите их до своей аудитории, чувствуете чаяния и заботы людей, чем они дышат, о чем печалятся и на что надеются. Вы открываете обществу острые проблемы, заставляете своих читателей думать и сопереживать героям публикаций, среди которых сегодня – немало героев специальной военной операции и тех, кто помогает фронту», — обратился Сергей Бебенин.

Он отметил, что в судьбоносную не только для нашей страны, но и для всего мира эпоху испытаний, перед средствами массовой информации стоит важнейшая задача – объективно освещая происходящее, не забывать, что главное для нас – интересы нашей Родины, её суверенное и благополучное будущее.

«Вы посвятили себя важному и нужному делу – освещать события и явления, формировать общественное мнение поднимать острые вопросы, правильно разъясняя ее читательской аудитории. Работа органов власти также немыслима вне постоянного контакта с прессой, ведь она способствует развитию демократии и правового государства. Особую благодарность хочу выразить ветеранам журналистики и издательского дела, которые передают опыт и знания подрастающему поколению. Желаю вам здоровья, творческих успехов и вдохновения. Спасибо за ваш труд, преданность профессии и за вклад в развитие российской печати!», - прокомментировал Депутат Госдумы Российской Федерации от фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк.

День российской печати символизирует единство всех, кто трудится на информационной передовой: журналистов, редакторов, работников типографий, распространителей печатных изданий и общественных корреспондентов. Желаем творческого вдохновения, успешных проектов и пусть каждый ваш материал находит отклик в сердцах людей!