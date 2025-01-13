Президентская библиотека – к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Газеты и журналы военных лет – зеркало эпохи

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне необходимо особо отметить собрание фронтовой периодики 1941–1945 годов. На портале Президентской библиотеки можно полистать страницы оцифрованных номеров военных номеров газет «Правда», «Ленинградская правда», «На страже Родины», «Учительская газета», «Боевой путь», выпуски партизанских изданий. Пожелтевшие страницы изданий времён Великой Отечественной войны – это настоящее зеркало той эпохи.

21 июня 1941 года передовица в «Ленинградской правде» называлась «Театральный сезон», номер газеты рассказывал о гастролях ленинградских артистов, о заводах, досрочно выполнивших полугодовую программу, о приёме в вузы… Никто не подозревал, что уже на следующий день мирная жизнь, которая казалась незыблемой, закончится. Началась Великая Отечественная война, страшная и кровавая, принёсшая нашей стране огромные жертвы. Некоторые печатные издания не успели сверстать новые, экстренные номера, и поэтому утром 22 июня во многих из них не было ни слова о войне. Убедиться в этом можно на примере газеты «Коммунар» – достаточно просто пробежать глазами заголовки статей: «Больше заботы о летнем отдыхе трудящихся», «В городе рыбаков», «Древнекитайская постройка на берегах Енисея»…

С экстренным выпуском газеты «Ленинградская правда» от 22 июня 1941 года, ставшим документом истории, можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки. На первой полосе – текст выступления по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР, народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. <…> Советским Правительством дан нашим войскам приказ отбить нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». На этой же странице опубликована резолюция, принятая на общецеховых митингах Кировского завода, предвосхитившая развязку битвы с врагом: «Советский народ умеет воевать, любит воевать, и горе тому, кто осмеливается обнажить против нас своё провокационное оружие. Мы превратим навязанную нам фашистами войну в войну отечественную и разгромим, как всегда громили, врага».

3 июля в «Ленинградской правде» был опубликован текст выступления по радио Председателя Государственного Комитета Обороны Иосифа Сталина: «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей Армии и Флота! <…> Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, – продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперёд, бросая на фронт новые силы».

Страницы изданий военной поры воссоздают то колоссальное напряжение физических и духовных сил, которое требовалось от каждого жителя нашей страны, чтобы защитить Родину, освободить её от врага, переломить хребет нацистской идеологии. Ради будущей Победы трудились все – от мала до велика.

Особого внимания заслуживают оцифрованные Президентской библиотекой издания военных лет для детей и подростков. С началом войны яркие жизнерадостные иллюстрации в них сменились рисунками, отражавшими реалии того времени, но и здесь детские издания старались поддерживать маленьких читателей. Так, на обложке журнала «Мурзилка», вышедшего в феврале 1942 года, изображены командир Красной Армии и партизан. На следующей странице к рисунку даётся пояснение: «После жаркого боя встретился в лесу со старым отцом-партизаном его сын – командир-гвардеец: он своим танком перебил немало врагов. Давно не виделся отец с сыном. Крепко обнялись старый партизан-красногвардеец и танкист-гвардеец». На страницах изданий стали чаще появляться рассказы о великих русских полководцах, которые неизменно разбивали врага, освобождали Родину. «Трудное дело – война. Надо сильным быть, чтобы не устать. Смелым надо быть, чтобы не испугаться. Расти, дружок, и ты таким», – напутствуют журналисты читателей «Мурзилки» в номере 3/4 1942 года, электронную версию которого можно полистать на портале Президентской библиотеки. В этом же выпуске редколлегия обратилась к детям с призывом приютить своих сверстников, которых война сделала сиротами: «Многих ребят берут в свои семьи славные граждане нашей родины... Может быть, ребята, и ваши родители тоже приведут в ваш дом нового братишку или сестрёнку. Примите их ласково, как самых родных. Вы – дети великого народа, и в нашей Советской стране люди не бросают друг друга в беде и несчастье».

Не прерывал своей деятельности во время войны и журнал «Костёр», оцифрованные копии номеров которого также представлены на портале Президентской библиотеки. Журнал публиковал материалы о героизме солдат на фронтах Великой Отечественной войны, рассказы о помощи семьям фронтовиков, об учёбе школьников во время блокады Ленинграда и их не по годам тяжёлому труду на заводах.

9 мая 1945 года в советских газетах был опубликован акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. «Великая Отечественная война победоносно завершена. Сегодня день всенародного торжества – Праздник Победы! Слава советскому народу, народу-победителю!» – этими словами открывались праздничные номера газет. В них публиковался Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ».

«Каждый из нас запомнит этот день на всю жизнь и очень точно: его простые, неповторимые мелочи, все его небывалые, огромные радости», – писала поэтесса Ольга Берггольц, которую называли голосом блокадного Ленинграда, в газете «Ленинградская правда» за 10 мая 1945 года.

В этом же номере газеты – репортаж о праздновании Дня Великой Победы в Ленинграде. «Утро 9 мая. Утро дня Победы. Оно началось необычайно рано: в часы, которые всегда бывают самыми тихими, когда ещё не появились первые трамваи, улицы оживились, стали людны. Незнакомые улыбками приветствовали друг друга, обнимались, встречаясь, друзья... Весь день улицы были переполнены ликующими ленинградцами. По городу проходили части гарнизона, курсанты военных училищ, моряки Балтийского флота. Низко пролетали краснозвёздные самолёты, с которых разбрасывались листовки. Радиорепродукторы передавали выступления знатных людей нашего города – воинов Красной Армии, стахановцев, учёных, писателей. Исполнялись любимые песни. В 7 часов вечера на площадях, в садах и парках начались народные гуляния. Гремели оркестры. Выступали артисты. Закружилась в танцах молодёжь... И когда в столице нашей Родины загремели тридцать залпов из тысячи орудий, к ликующему „Ура!“ москвичей присоединили свои восторженные возгласы десятки тысяч ленинградцев. Начался фейерверк… Ленинградцы праздновали Великую Победу».

22 июня 1945 года в центральных газетах был опубликован приказ Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина № 370: «Назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона – Парад Победы».

О Параде Победы писали все СМИ. Так, в газете «Московский большевик» 24 июня 1945 года можно прочитать: «Русские снова побили прусских. Ясный ум, стойкий характер и терпение русского народа… оказались решающей силой, обеспечившей историческую победу над фашизмом. Злейший враг славянских народов – германский разбойничий империализм – разгромлен. И парад Победы – первый парад войск Красной Армии в наступивший период мирного развития – станет величественной демонстрацией её мощи и силы, способных отстоять великие социалистические завоевания нашего народа и обеспечить государственные интересы нашей советской державы».

А вот описание Парада Победы, напечатанное в газете «Ленинградская правда» 26 июня 1945 года: «Десять ударов кремлёвских курантов возвещают о начале церемониала парада. Из ворот Спасской башни выезжает на белом коне принимающий Парад Победы Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Навстречу Маршалу Жукову устремляется на вороном коне командующий Парадом Победы Маршал Советского Союза К. К. Рокосовский». После объявления команды «Парад, смирно!» по площади прокатился гул аплодисментов… И вот он, момент полного военного триумфа: «200 советских воинов несут склонённые вражеские знамёна, захваченные в боях. Поравнявшись с мавзолеем, победители останавливаются, делают поворот направо и поочерёдно, с глубоким презрением, бросают фашистские знамёна наземь у подножья мавзолея. Смолкли оркестры. Раздается сухая дробь барабанов. Одно за другим падают знамёна с ненавистной человечеству свастикой – акт, полный глубокого смысла и значимости».