Новый год как барометр культуры

Для работников скорой помощи зимние каникулы – время «несения службы в усиленном режиме»: никто не уходит ни в отпуск, ни на больничный, ни на учебу. Первая неделя января – самое тяжелое дежурство в году и с психологической точки зрения, и по нагрузке, когда выставляется максимальное количество дежурных бригад. В новогодние праздники в Гатчинском округе дежурило 19 бригад скорой: 12 в Гатчине и семь в районе, и больше двух десятков машин (с запасом). Однако в этом году медики получили подарок судьбы – сезонной эпидемии гриппа не случилось, и пациенты тоже порадовали…

- С каждым годом наш город становится все интеллигентнее и интеллигентнее, и это отражается на всех праздниках, включая Новый год и Рождество, – считает руководитель станции скорой помощи г. Гатчины Сергей Новоселов. – В этом году, как мне показалось, гатчинцы встретили праздник еще лучше, чем в прошлом, когда с ними просто приятно было иметь дело. Но сейчас вообще побили все рекорды, и такого доброжелательного отношения к работникам скорой помощи мы давно уже не встречали. Спасибо жителям за это!

- Как скорая встретила Новый год? Много было вызовов?

- Нам повезло, что в этот раз не случилось эпидемии гриппа, как в прошлом декабре, когда грипп частично наслоился на новогодние праздники. Тогда нам пришлось нелегко – нагрузка зашкаливала, фельдшеры, врачи, медсестры буквально валились с ног от усталости. В этом году, наверное, нужно благодарить природу и все службы, которые имеют отношение к профилактике гриппа: санэпиднадзор, эпидемиолога Гатчинской больницы, сотрудников, которые проводили диспансеризацию и вакцинацию и не допустили распространения гриппа. Поэтому такой колоссальной нагрузки у нас, к счастью, не было. А также не было тяжелых обморожений: никто не лежал по ночам на улице, не было повреждений из-за пиротехники и повального уличного травматизма, когда одного за другим только успевают увозить. Хотя погода капризничала: перед Новым годом все растаяло, потом замерзло, и на дорогах образовалась бугристая наледь. Тем не менее, наплыва пациентов с травмами не случилось.

- Длинные праздники обычно отягощаются пищевыми и алкогольными отравлениями. Как в этот раз?

- Я думаю, что в этом году хорошо поработали и средства массовой информации, и пресс-служба Гатчинской больницы, которая в интернете разместила исчерпывающую информацию, как правильно отдыхать в Новый год: какие спиртные напитки и в каких дозах употреблять, чем и как закусывать, чтобы не переедать, какие физические нагрузки себе давать и т.д. Я думаю, что если хотя бы на 20% это сыграло свою роль в уменьшении количества обращений в скорую, то сотрудники поработали с хорошим КПД, молодцы.

Ну, конечно, на алкогольное опьянение мы выезжали в новогодние праздники, но это не носило массового характера. Всё было достаточно прилично. Приводили в порядок людей, но серьезных отравлений не было. Потом, после Нового года, пошли абстинентные синдромы, так называемое похмелье – тот, кто не смог справиться самостоятельно, вызывал скорую помощь. Опять же, о массовости речь не идет, люди отмечали вполне пристойно. Также и пищевые отравления наблюдались не в столь значительном количестве.

- Традиционно вызовы скорой идут волнообразно – в зависимости от этапов праздника?

- Да, мы уже знаем, в какие дни и на что будут вызывать. Например, на пятый-шестой день после Нового года начинаются кишечные инфекции, когда люди доедают прошлогодние деликатесы, и не у всех они хорошо сохранились. Ждали вспышку отравлений после Рождества, но, по-моему, Рождество в этом году отметили как-то скромнее. А сразу после длинных праздничных выходных, как обычно, пошла волна судорожных синдромов. Но тоже не в таком объеме, как, например, лет десять назад, когда это было массово: каждые сутки – по 30-40 вызовов на судорожный синдром.

- Это от перепоя?

- Да, после обильных возлияний – похмелье, судороги, длительные запои. Ну вот сейчас уже немножко алкогольные психозы начались – первая волна. Опять же, могу отметить, что это все в уменьшенном количестве. Не так, как раньше, когда в Дружносельской психиатрической больнице, которая обслуживает половину Ленинградской области, после Нового года выстраивались очереди машин скорой помощи. И гатчинцы оказывались в хвосте, потому что приезжает, например, скорая из Выборга и просит: «Вы не могли бы пропустить нас, потому что мы сюда только три часа ехали, и еще в очереди два-три часа стоять – так у нас вся смена пройдет». И нам приходилось пропускать и ждать… Теперь, конечно, никаких очередей нет.

- Налицо положительная динамика…

- Тенденция благоприятная. Я думаю, культурный уровень населения действительно растет, и это сказывается, в том числе, на отношении к работникам скорой. Нет сейчас пьяных вызовов без дела, просто так – «хочу и вызываю», когда женщина-фельдшер выслушивает нецензурщину и уезжает с испорченным настроением, а ей потом еще работать сутки и на следующем вызове нужно быстро переключиться, чтобы демонстрировать исключительную доброжелательность.

Я всегда говорю своим сотрудникам: впечатление о нашей работе зависит прежде всего от того, насколько быстро мы приехали. Вот это в первую очередь. Какую бы квалифицированную помощь мы не оказали, из какого бы тяжелого состояния не вывели, судить о нас будут по тому, как оперативно мы прибыли по вызову. И второе – это отношение. Каждый работник скорой должен быть еще и психологом: вести себя с человеком так, чтобы один только вид его, один только тон разговора уже успокаивал больного. Тогда сразу будет налажен контакт.

- У ваших сотрудников это получается?

- Вот сейчас пришли четыре письменных благодарности подряд. Но большинство благодарных отзывов идет по телефону: либо мне звонят, либо в диспетчерскую службу. Я это все записываю, и люди получают небольшую денежную премию за каждую благодарность.

- Сергей Анатольевич, какова сейчас кадровая ситуация в службе скорой помощи?

- У нас несколько выросла заработная плата, в том числе и у водителей. Поэтому дефицит кадров уменьшился, и даже стали потихоньку возвращаться сотрудники, которые ушли в Санкт-Петербург за длинным рублем. Подсчитали затраты на дорогу и прочее и поняли, что, наверное, выгодней все-таки работать в Гатчине.

За много лет работы я убедился: кадровую проблему можно решить только одним способом – зарплатой. Другого варианта я не вижу. И мы признательны новому руководству Гатчинской больницы, которое прилагает максимум усилий для того, чтобы улучшить ситуацию и увеличить заработную плату, работая по многим направлениям: и с фондом медицинского страхования, и с администрацией Гатчинского округа, и с депутатским корпусом – областными парламентариями и депутатами местного совета, и со спонсорами. Это большой, объемный труд, но главный врач у нас молодой, энергичный – справляется. И мы видим результат: если у нас премий в принципе никогда не бывало, то сейчас к Новому году мы получили достаточно приличные премиальные. И, конечно, к нам еще больше сотрудников вернется, понимая, что это не последняя премия.

- В общем, виден свет в конце туннеля?

- Виден. Прошел всего год с небольшим с начала всех преобразований, еще некоторое время, и отдача обязательно появится – по закону сохранения энергии. Потому что много вложено…

Беседовала Екатерина Дзюба