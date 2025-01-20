Каждое обращение — повод для проверки

В настоящее время на ряде направлений, где нет качественного покрытия, стационарные валидаторы теряют устойчивый сотовый сигнал, из-за чего могут возникать проблемы с оплатой проезда банковскими картами. В настоящее время Комитет работает над устранением всех недочетов.

Для оплаты поездки на автобусных маршрутах Ленинградской области с зонным или километровым тарифом карты прикладываются к валидатору в начале и в конце поездки. Это необходимо для списания корректной суммы за проезд.

Если Вы заметили, что при поездке на маршруте с Вашего счета была списана сумма свыше той зоны тарифа, которую Вы проехали, расскажите об этом нам. Оставьте свое сообщение в форме обратной связи на сайте ГКУ «Леноблтранс».

Вся внесенная в форму информация будет направлена перевозчику, обслуживающему маршрут, для проведения проверки и возврата ошибочно списанных денежных средств в течение пяти рабочих дней.

Форма не содержит персональных данных, таких как ФИО, дата рождения или адрес. Для идентификации транзакции необходимо лишь указать последние четыре цифры номера банковской карты. Эта информация является безопасной для распространения и никак не раскроет ваши платежные данные, которыми могут воспользоваться мошенники.

Заявка на проведение анализа и возврата ошибочно списанных денежных средств оплаты проезда - at47.ru/refund/.