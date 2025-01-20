Ленобласть отметила 82-ю годовщину со дня прорыва блокады Ленинграда

2025 год президент России Владимир Путин провозгласил Годом Защитника Отечества, в Ленинградской области объявлен Годом Команды Победы.

18 января Ленинградская область отметила День прорыва блокады Ленинграда, это важнейший для всех нас, живущих на земле Ленинградской, день: он подарил людям надежду и веру в Победу.

Партия «Единая Россия» во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, председателем Законодательного собрания Ленобласти Сергеем Бебениным, депутатами Заксобрания Ленобласти Андреем Гардашниковым и Михаилом Коломыцевым, а также представителями районного актива партии «Единая Россия» и ее исполнительным секретарем Андреем Крыловым, ветеранами и поисковым отрядом «Память» приняли участие в традиционной акции «На рубеже бессмертия», которая прошла на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».

С памятной датой жителей нашего региона поздравил Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Призываю сегодня вспомнить всех, кто отдал жизнь в Ленинградской битве, всех наших соотечественников, погибших в годы блокады. Сегодня мы отдаем особую дань уважения нашим ветеранам, поколению, которое служит для всех нас образом единства, солидарности, непоколебимого мужества, любви к Родине. Пусть память о героизме защитников Ленинграда вдохновляет сегодня участников специальной военной операции, тех, кто вновь с оружием в руках отстаивает правду и справедливость, защищает нашу страну. Вечная память павшим в годы Великой Отечественной войны! Вечная слава победителям!», — прокомментировал Александр Дрозденко.

В память о тех, кто ценой своей жизни освободил Ленинград, в Гатчине была объявлена минута молчания и прошло возложение цветов. Также глава 47-го региона пообщался с ветеранами и тружениками тыла, ощутившими на себе все невзгоды военного времени.

Кроме того, уникальный передвижной музей «Поезд Победы» продолжает курсировать по Ленобласти, 17 января он прибыл в Гатчину. Первыми посетителями передвижной выставки «Поезд Победы» в Гатчине стала семья ветерана СВО.

Владислав Галактионов ушёл добровольцем в конце 2022 года, участвовал в боевых действиях на бахмутском направлении, за проявленное мужество получил медаль «За Отвагу» и сейчас восстанавливается после травмы. Экскурсию Владислав посетил вместе с женой Екатериной и двумя сыновьями по приглашению от Фонда «Защитники Отечества», — рассказали в областном правительстве.

У местных жителей была возможность посетить 10 тематических вагонов, которые посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны. Сопровождает экспозицию закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий. Всего в 2024 году иммерсивную выставку в Гатчине, Волосово, Кингисеппе и Луге посетили 8 183 ленинградца.

За 900 дней блокады вера в эту ленинградскую победу только крепла у жителей города и его защитников. Прорыв блокады Ленинграда, встречу войск Ленинградского и Волховского фронтов под Кировском приближали предприятия, театры и школы — ленинградцы, которых не сломил голод, холод и обстрелы.

«Мы вспоминаем героизм и самоотверженный труд всех, кто бился с врагом и стоял до последнего, защищая город. Пусть подвиг на берегах Невы всегда будет примером величия человеческого духа и нравственной силы, которой до сих пор восхищаются миллионы людей в мире. Низкий поклон ветеранам – участникам боев, жителям блокадного Ленинграда, ленинградским партизанам, всем, на чью долю выпало жить и бороться в суровые годы войны», - прокомментировал Заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области, член фракции «Единая Россия» Саяд Алиев.

В Лужском районе у стелы «Город воинской славы» прошла патриотическая акция «Свеча памяти», в которой приняли участие активисты волонтёрских объединений Лужского района, представители Лужского отделения Ленинградского областного регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», партии «Единая Россия» и жители города.

В Кировском районе также прошли памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Эти мероприятия служат напоминанием о значимости нашего исторического наследия. Распространение знаний об истории является одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России». Мы помним и чтим подвиги наших защитников. Этот день должен напомнить каждому о необходимости бережно хранить историческую память и с уважением относиться к подвигам наших предков. В нынешнее время — это особенно важно для всего нашего народа.