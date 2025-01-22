Центр исторической памяти: из Ленобласти — всей стране

«Здесь должны появиться музей и конференц-центр. Начинаем с конкурса концепций расширения пространства мемориала как архитектурных, так и содержательных. Дальше — проектирование; на строительную площадку планируем выйти во втором квартале 2026 года при поддержке федерального софинансирования», — сказал глава региона.

Подходы и роли в реализации проекта сегодня Александр Дрозденко и главы отраслевых региональных ведомств обсудили с руководителем Национального центра исторической памяти Еленой Малышевой.

Центр, проектирование которого начнется уже в этом году, будет располагаться рядом с мемориалом мирным советским гражданам, погибшим от немецко-фашистской оккупации. Проект направлен на сохранение исторической памяти и будет частично финансироваться из регионального бюджета.

Концепцию Центра определят по результатам конкурса, в котором могут участвовать как именитые архитекторы, так и творческие коллективы, студии и мастерские. Союз архитекторов России уже выразил поддержку этой инициативе и готов помочь в привлечении профессионального сообщества. Ожидаемое количество посетителей Центра составит 150 тысяч человек в год, а его площадь составит 1500 квадратных метров. Победитель конкурса не только получит признание, но и денежную премию в размере 516 тысяч рублей.

Проектирование Центра планируется завершить к 2026 году, после чего начнется строительство. В новом Центре будут созданы выставочные залы, постоянная экспозиция, а также площадки для временных выставок и образовательных мероприятий. Мы также обеспечим удобный доступ к мемориалу и новому Центру общественному транспорту.