«От того, насколько качественнее и аккуратнее мы выполним задачи, зависят жизни большой части бойцов…»

Начиная с прадедушки, вся мужская линия семьи Виталия — военные, поэтому выбор его будущей профессии был также предрешен.

Путь в военном деле ленинградца начался с Военного инженерно-технического университета.

«В 2001 году поступил в одно из старейших высших военно-учебных заведений России, после окончания которого был направлен на службу в Читу, а после и в Новосибирск. Набравшись опыта на службе, вернулся в университет и написал диссертацию, став кандидатом наук. Однако в 2012 году был приостановлен мой военный путь, так как попал под сокращение по штатным мероприятиям. Далее уже работал в гражданской отрасли проектировщиком и строителем».

С началом Спецоперации, у Виталия, как профессионального военнослужащего и потомственного офицера, не было ни капли сомнения в том, что необходимо идти на фронт.

«Стоит отметить, что в Донбассе наш народ, который нуждался в помощи. Люди хотели свободно разговаривать на русском языке и имели совершенно другое видение на жизнь, в отличие от граждан, выступавших на Майдане. За это их силой пытались принудить к принятию чуждой им точки зрения. Поэтому их надо было защитить! Так, в августе 2022 года принял решение подписать контракт для выполнения задач СВО, попав в инженерную разведку».

Ветеран боевых действий также поделился спецификой своей редкой специальности на передовой.

«Входил я в состав саперного взвода, который выполнял задачи на гусеничном минном заградителе (ГМЗ). Вместе с ребятами мы занимались разминированием и заминированием позиций, подготовкой к штурмовым действиям — по-простому говоря, прочищали путь сослуживцам. От того, насколько качественнее и аккуратнее мы выполним задачи, зависели жизни большой части бойцов».

По словам Виталия, несмотря на выполнение тяжелых боевых задач, военнослужащие Армии России, всегда находили время, чтобы помочь местным жителям.

«Находясь на Запорожском направлении, мы часто взаимодействовали с местными людьми. Часто приходилось помогать им в восстановлении домов, электричества. Носили им воду, делились провизией — то есть помогали всем, чем могли».

На вопрос о страхе перед непростой работой сапера майор вооруженных сил признался, что без него никак — в некоторых моментах страх даже был помощником.

«Страх есть всегда. Без страха идти на боевое задание — это глупо. Когда человек боится, он становится более осторожным, внимательным и прислушивается ко всему, и даже чувства становятся сильно обостренными, что может спасти жизнь. Но мы понимали ценность нашей работы, что от выполнения задания во многом зависело будущее бойцов, которые заходили следом на штурм позиций врага».

Стоит отметить, что после тяжелого ранения, в результате которого у Виталия была оторвана правая стопа, он ушел с СВО, но все же остался в рядах Армии России, попав на службу в военкомат Ленобласти. Совсем недавно он был торжественно награжден Медалью Суворова.

Закончил беседу Виталий Бабенко традиционными пожеланиями для сослуживцев, выполняющих задачи Спецоперации.

«Парни, вас здесь ждут и вам благодарны! Берегите себя, зная, что дома всегда будет крепкая поддержка! Быть добру!»

Информация Фонда “Ленинградский рубеж”