МВД РФ предупредило о распространении вируса Mamont в Telegram

Злоумышленники чаще всего прикрепляют вредоносные файлы, сопроводив их сообщением вроде «Это ты на видео?». Также слово «видео» нередко фигурирует в названии самого файла.



Если пользователь открывает такой файл, на устройство устанавливается приложение, заражённое трояном Mamont. Этот вирус способен считывать push-уведомления, СМС, а также получать доступ к фотографиям из галереи. Кроме того, троян автоматически рассылает вредоносный файл всем контактам пользователя в мессенджере.



Основной целью злоумышленников является доступ к платёжным данным жертвы. Однако персональная информация и данные со смартфона также могут использоваться в преступных схемах.



В УБК настоятельно рекомендуют воздерживаться от открытия неизвестных файлов, даже если они получены от знакомого человека, чтобы избежать заражения устройства и утечки личных данных.

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