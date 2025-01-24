Зелёные уроки в Гатчинской школе № 7

Учителя и активисты «семерки» ежеквартально организуют сбор макулатуры, батареек и пластика, высадили аллею кустарников, проводят серии лекций и мастер-классов по переработке отходов и бережному отношению к природным ресурсам. Наши ребята активно участвуют в субботниках, очищая от мусора школьный двор, территории памятников и придомовые территории ветеранов.

В прошлом году под эгидой «Движения Первых» экоактивисты нашей школы запустили серию интерактивных интенсивов в начальной школе «Берегите дети всё, что есть на свете!» Мы провели у учеников начальной школы 17 уроков, которые были разработаны совместно с преподавателями нашей школы.

На уроках мы обсуждали глобальные экологические проблемы, стоящие перед современным человеком. Но экологическое воспитание, а это и есть цель наших уроков, включает в себя не только выявление проблем, но и познание законов и явлений природы, понимание ее значимости, убеждение в необходимости сбережения окружающего мира.

Мы говорим о вырубке лесов, гибели животных, загрязнении воды, воздуха, накоплении мусора, отравлении почвы. Мы смотрим кадры экологических катастроф и отвечаем на главный вопрос: «Как добиться гармонии человека и планеты?» Также зачитываем ученикам некоторые статьи из Конституции РФ, где идет речь об окружающей среде, напомнив, что у каждого из них есть не только право на благоприятную окружающую среду, но и обязанности по отношению к ней.

Вспоминаем растения и животных, которые занесены в Красную книгу, а также рассматриваем фотографии тех животных, которых уже не вернуть.

Мы показываем простые, наглядные опыты, доказав, что на первый взгляд невозможные проблемы становятся даже очень легко разрешимыми, если к ним подойти с умом.

Свои уроки мы стараемся не повторять. Каждый раз смотрим, какая подача материала детей действительно заинтересовывает, и стараемся следующий урок сделать лучше и интереснее.

На сегодняшний день наша команда охватила своей акцией «Зеленая волна» всю начальную школу. Мы вручили наши фирменные именные грамоты и разработанные эмблемы «Я юный эколог» пятнадцати классам, а это более 300 детей нашей школы.

Лидер экологического клуба Никита Иллюшко уверен, что этот проект ценен не только экологическим просвещением.

«Участники проекта учатся друг у друга, у тех ребят, с кем работают на уроке. Мы уверены, что нам тоже полезно иногда побыть педагогами, ведь в цифровом обществе, где всё больше задач берут на себя компьютеры, формат обучения немного меняется. Любая информация становится доступна нам за считанные секунды, и варианты самообразования здесь безграничны. Интереснее всего учиться тогда, когда ты доходишь до сути предмета сам, а потом ещё и делишься своими познаниями с другими. Мы учимся подбирать нужные слова, ассоциации, оригинальные объяснения. Но самое главное – это то, что ученики нашей школы стали более осознанными и ответственными гражданами. Они поняли, что даже маленькие шаги могут привести к большим изменениям. Я уверен, что эта акция стала важным уроком для всех нас, и, надеюсь, что она вдохновит другие школы последовать нашему примеру», - сказал в интервью школьному медиацентру «24/7» Никита Иллюшко.

Итоговым ярким акцентом проекта стал экологический праздник с множеством конкурсов и активностей для более ста детей школьного лагеря «Звездный». А уже в начале нового учебного года мы приняли в наши ряды первоклассников, проведя для них три праздника «Посвящение в эколята».

Благодарим наших экоактивистов: Льва Шанько, Леру Дойлову, Захара Люсова, Тимофея Батусова, Марию Довгопол, Полину Иллюшко, Максима Иллюшко, Артура Кудинова и руководителя эконаправления Никиту Иллюшко за их труд, активность, энтузиазм и вклад в экологическое воспитание наших учеников!

Вместе мы можем сделать мир лучше и чище.

Тамерлан Бигаев,

руководитель первичного отделения «Движения Первых»