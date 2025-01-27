Диалог через пол-Европы: телемост Санкт-Петербург - Париж посвятили Дню снятия блокады Ленинграда

К детальному разговору об одной из самых героических страниц Великой Отечественной войны пригласили юных россиян, живущих за рубежом, а также делегатов Всемирного фестиваля молодежи-2024 из Франции и Камеруна, которые приезжали в нашу страну. Форум, напомним, принимал у себя весной прошлого года Сочи.

Исторический экскурс в судьбоносные для страны 40-е годы прошлого столетия провел представитель Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения РФ, лауреат конкурса «Учитель года-2020», член Общественной палаты Ленобласти, лектор Общества «Знание» Иван Хеорхе.

Отметим, что именно он стал автором мастер-лекции Общества «Знание», материалы которой используют спикеры главной просветительской организации страны, рассказывая школьникам и студентам разных регионов о том, как боролся и жил город на Неве, окруженный немецкими войсками и их союзниками.

Почти 900 дней и ночей блокады стали символом мужества ленинградцев. Испытания, которые выпали на долю его жителей, не сломили дух защитников города. А факты и свидетельства, например дневник школьницы Тани Савичевой, не могут оставить равнодушным и сегодня.

«Молодежь сталкивается с вызовами, когда необходимо помнить и осознавать уроки прошлого, не забывая о трагических событиях, таких как блокада Ленинграда. Актуальность этой темы сейчас как никогда велика. Молодежь, живущая в условиях информационного перегруза, должна иметь доступ к реальным фактам и человеческим историям, которые раскрывают глубину исторических событий. В ходе телемоста мы обсуждали не только жесткие реалии блокады, но и человечность, а также солидарность советского народа, которые объединяли людей в те страшные времена», – отметил Иван Хеорхе.

Помимо просветительской лекции в формате телемоста его участников в Париже ждала экскурсия по историко-документальной выставке Музея Победы «Салют над Невой». А финальным аккордом стала памятная акция «Блокадный хлеб».

«Очень важно рассказывать нашим молодым соотечественникам и французам о блокаде Ленинграда. Все знают про Сталинград и его роль в истории освобождении Европы, но про блокаду знают очень мало. И все потому, что этой информации нет во французских учебниках истории. Во время нашей встречи я видела слезы в глазах молодых людей», – рассказала председатель Подготовительного комитета Всемирного фестиваля молодежи-2024 от Франции Татьяна Бокова.