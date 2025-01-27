Президент России почтил память защитников «Невского Пятачка»

На плацдарме «Невский пятачок» сражался и был ранен отец Президента России Владимира Путина ― Владимир Спиридонович Путин. Глава государства традиционно возлагает цветы к мемориалу в памятные дни, связанные с блокадой Ленинграда.

«Невский пятачок» — условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Плацдарм стал одной из самых трагических и героических страниц в истории Ленинградской битвы.

Он был занят и удерживался войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года, плацдарм был сдан на короткое время и снова взят в сентябре 1942-го и удерживался вплоть до операции «Искра» в январе-феврале 1943 года.

В 1978 г. плацдарм получил официальный статус мемориального военно-исторического комплекса «Невский пятачок», относящегося к мемориальным сооружениям «Зеленого пояса Славы».