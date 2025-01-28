11 медалей по рукопашному бою
В Отрадном 25–26 января прошли областные соревнования среди юношей и девушек 12–17 лет и юниоров и юниорок 18–21 год по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие воспитанники Гатчинской спортивной школы №3.
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Гатчинские спортсмены продемонстрировали боевой характер и завоевали 11 медалей: Илья Брусинцев, Марк Козловский, Степан Петров – 1 место; Алексей Шанько, Мирослав Сахарутов, Виталий Кондратьев, Виктория Созинова – 2 место; Матвей Смирнов, Иван Разумовский, Ярослав Лисица и Ярослав Гончар – 3 место.
Все спортсмены завоевали путевку на Всероссийские соревнования «Звезды Балтики», которые пройдут в Выборге.
Поздравляем ребят и их тренеров - Андрея Козловского и Сергея Сергеева.
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