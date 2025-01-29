Мозговой экоштурм в Гатчинском университете

Проект «Школа молодого эколидера», поддержанный грантом губернатора Ленинградской области, был запущен в сентябре прошлого года Центром экологической культуры Ленинградской области. Проект направлен на экологическое просвещение и развитие экологического туристического потенциала региона. В рамках программы участники школы получают поддержку при реализации собственных проектов, направленных на экологическое просвещение, природоохранную деятельность, экологический туризм и др.

В Школе молодого эколидера, открывшейся 27 января в Гатчинском государственном университете (ГГУ), приняли участие молодые люди из Гатчинского, Сосновоборского округов и Ломоносовского района. Собравшихся приветствовали ректор университета Александр Туфанов, заместитель главы администрации Гатчинского округа Илья Носков, председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, другие эксперты в области экологии.

- Администрация Гатчинского округа уделяет большое внимание экологической тематике, – подчеркнул Илья Носков. – Совсем недавно у нас было создано специальное подразделение, которое занимается вопросами охраны окружающей среды. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы ряды тех, кто вовлечен в экологическую тематику, пополнялись. И, конечно, в вас мы видим это пополнение, наш кадровый резерв.

В рамках Школы молодого эколидера прошло несколько тематических лекций. Своим опытом и знаниями с будущими экоактивистами поделились эксперты и специалисты в области экологии – члены экосовета Ленобласти, сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ), представители природоохранной прокуратуры Ленинградской области, гатчинские экоактивисты.

Среди тем, которые разбирали на занятиях Школы молодого эколидера, - соблюдение экологического законодательства на территории Ленинградской области; продвижение экопроектов на региональном и федеральном уровнях; экологическое состояние водных объектов Ленинградской области и многое другое.

- Главная наша задача сегодня – «прокачать» вас, посмотреть, кому действительно будет интересна деятельность нашего экосовета-47, Центра экологической культуры Ленинградской области, – обратился к слушателям Рашид Исмаилов. - Повестка Школы молодого эколидера очень насыщенная. У нас много задач и вопросов, и их нужно решать. Как решать, какими инструментами, как взаимодействовать с обществом, как фильтровать информацию, кому верить? Об этом мы сегодня будем говорить. Наша миссия – дать вам за это короткое время понимание, как себя позиционировать в этом информационном пространстве.

Рашид Исмаилов рассказал о роли эколидерства в современном мире, о вызовах и задачах, которые стоят сегодня перед экоактивистами, о построении успешной карьеры в сфере экологии, о продвижении экопроектов на региональном и федеральном уровне. Как он считает, сфера экологии сейчас – очень благоприятная среда для формирования лидерских качеств, создания крепких сообществ и команд единомышленников.

- Нам нужны экопроекты, ребята, – подчеркнул Рашид Исмаилов. - У нашей Школы молодого эколидера есть задача – создать мастерскую экопроектов Ленинградской области. Мы собираем сейчас портфель таких экопроектов и в конце лета будем презентовать их губернатору. Мы готовы помочь вам в формировании и продвижении своих идей.

Помощник Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора Екатерина Широкова рассказала о соблюдении экологического законодательства на территории Ленобласти.

Тему экологического состояния водных объектов Ленинградской области осветила кандидат биологических наук, член экосовета-47 Наталья Силина.

Представитель ООПТ Ленинградской области Надежда Мурашова выступила с темой «Экотропы-47 вокруг Гатчины».

Своим опытом поделились активисты общественное движения «РазДельный Сбор Гатчина» Мария Миронова и Инга Тюкавина, рассказав о доступных каждому экопривычках и способах раскрутки группы экологического проекта во ВКонтакте.

Отдельное внимание в ходе занятий Школы было уделено проектам, которые подготовили молодые экоактивисты. Специалисты дали ребятам ценные рекомендации, а авторы лучших проектов получили возможность выступить с ними на заседании Общественного экологического совета Ленобласти с участием губернатора.️

Юлия Лысанюк