Войсковицкая «Мозаика» на международной сцене
Для Войсковицкой детской школы искусств нынешний учебный год стал годом больших свершений. Наша школа получила звание финалиста общероссийского конкурса «Лучшая сельская детская школа искусств». Образцовый театр «Мозаика» с гордостью и честью соответствует этому высокому статусу.
С 23 по 25 января образцовый самодеятельный коллектив «Театр «Мозаика» принимал участие в V Международном образовательном фестивале «Открытое искусство» в Великом Новгороде. На фестиваль съехались более 3450 человек из 50 регионов нашей страны, а также из Республики Беларусь, Китая и Сербии.
В состав жюри конкурса входили преподаватели, доценты, профессора, кандидаты искусствоведения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, заслуженные артисты.
Среди большого количества поданных заявок в 1-м туре по направлению «Театральное искусство» компетентное жюри приняло решение отобрать на финальные прослушивания сразу три спектакля театра «Мозаика»: в номинации 8–11 лет «Секрет здоровья» О. Емельяновой и «Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3-го класса» И. Пивоваровой, в номинации 15–18 лет – спектакль «Прекрасная Мельничиха» Е. Сазанович.
Театр «Мозаика» в 2023 году стал лауреатом фестиваля, поэтому нам была оказана честь принимать участие в церемонии открытия фестиваля «Открытое искусство» 2025 года. Мы представили спектакль «Сказка о купце, о мужике и о мужицком пятаке», который становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов.
Церемония открытия фестиваля проходила на территории исторического центра города в Новгородском кремле, на сцене Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского, которая оснащена по последнему слову техники. На протяжении всего конкурса организаторы и учредители создали все условия для конкурсных показов. Зрителями фестиваля и мастер-классов благодаря прямым трансляциям могли стать не только участники в зале, но и все желающие.
Фестиваль полностью подтверждает звание «образовательного»: для участников были организованы экскурсии по главным достопримечательностям Великого Новгорода, а также знакомство с древнейшим кремлем России. Члены жюри проводили мастер-классы, круглые столы для обсуждения конкурсных работ.
25 января состоялась церемония награждения лауреатов фестиваля. Все три спектакля образцового театра «Мозаика» удостоились высокого звания лауреатов II степени. Звание лауреата I степени за лучшую женскую роль получила Дарья Зубко, ученица 5-го класса театрального отдела.
Поздравляем руководителя коллектива Е.В. Лобанову и преподавателей О.Н. Гуляева и Е.Я. Васецкую с отличным результатом на международном уровне. Выражаем благодарность директору Войсковицкой ДШИ Александру Дмитриевичу Крушельницкому за поддержку коллектива и организацию поездки на фестиваль.
Коллектив театра