Войсковицкая «Мозаика» на международной сцене

С 23 по 25 января образцовый самодеятельный коллектив «Театр «Мозаика» принимал участие в V Международном образовательном фестивале «Открытое искусство» в Великом Новгороде. На фестиваль съехались более 3450 человек из 50 регионов нашей страны, а также из Республики Беларусь, Китая и Сербии.

В состав жюри конкурса входили преподаватели, доценты, профессора, кандидаты искусствоведения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, заслуженные артисты.

Среди большого количества поданных заявок в 1-м туре по направлению «Театральное искусство» компетентное жюри приняло решение отобрать на финальные прослушивания сразу три спектакля театра «Мозаика»: в номинации 8–11 лет «Секрет здоровья» О. Емельяновой и «Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3-го класса» И. Пивоваровой, в номинации 15–18 лет – спектакль «Прекрасная Мельничиха» Е. Сазанович.

Театр «Мозаика» в 2023 году стал лауреатом фестиваля, поэтому нам была оказана честь принимать участие в церемонии открытия фестиваля «Открытое искусство» 2025 года. Мы представили спектакль «Сказка о купце, о мужике и о мужицком пятаке», который становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов.

Церемония открытия фестиваля проходила на территории исторического центра города в Новгородском кремле, на сцене Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского, которая оснащена по последнему слову техники. На протяжении всего конкурса организаторы и учредители создали все условия для конкурсных показов. Зрителями фестиваля и мастер-классов благодаря прямым трансляциям могли стать не только участники в зале, но и все желающие.

Фестиваль полностью подтверждает звание «образовательного»: для участников были организованы экскурсии по главным достопримечательностям Великого Новгорода, а также знакомство с древнейшим кремлем России. Члены жюри проводили мастер-классы, круглые столы для обсуждения конкурсных работ.

25 января состоялась церемония награждения лауреатов фестиваля. Все три спектакля образцового театра «Мозаика» удостоились высокого звания лауреатов II степени. Звание лауреата I степени за лучшую женскую роль получила Дарья Зубко, ученица 5-го класса театрального отдела.

Поздравляем руководителя коллектива Е.В. Лобанову и преподавателей О.Н. Гуляева и Е.Я. Васецкую с отличным результатом на международном уровне. Выражаем благодарность директору Войсковицкой ДШИ Александру Дмитриевичу Крушельницкому за поддержку коллектива и организацию поездки на фестиваль.

Коллектив театра