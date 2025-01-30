Школьникам Ленинградской области расскажут о финансах

В программе 29 занятий, посвященных управлению личными финансами, выбору финансовых инструментов, истории денег и другим актуальным темам. В эту сессию добавятся два новых урока, на которых эксперты объяснят, как не стать жертвой финансовых мошенников, чем занимаются дропы и почему это опасно. Участники научатся распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать свои аккаунты от взлома и узнают, как избегать финансовых потерь и безопасно пользоваться банковскими картами. На уроках цикла «Моя профессия» ребятам расскажут о профессиях финансиста и специалиста в сфере бизнес-информатики.

Во время обучения школьники смогут участвовать в интерактивных тестах, опросах и анкетах, соревнуясь в скорости и точности ответов.

Присоединиться к онлайн-урокам можно как всем классом, так и индивидуально.

Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. В 2024 году в онлайн-уроках приняли участие ученики 409 школ и 39 колледжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Весенняя сессия продлится до 18 апреля. Выбрать урок и зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.

Пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России