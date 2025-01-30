В Даймище - активные пользователи Wi-Fi

Пять населенных пунктов, где живут самые активные интернет-пользователи, потребили за год 41,55 терабайта (ТБ). Один ТБ данных — это примерно 250 фильмов или 500 часов видео в формате HD.

Первое место по объему трафика занял поселок Понтонное в Приозерском районе. Жители и гости этого населенного пункта за год скачали и передали 15,33 ТБ.

На второй строке рейтинга расположился поселок Концы Кировского района (8,11 ТБ), а третью позицию занял поселок Сторожевое в Приозерском районе: здесь пользователи публичной точки Wi-Fi потребили 8,75 ТБ трафика. На четвертом и пятом местах с минимальной разницей друг от друга оказались поселок Березовик Тихвинского района (5,78 ТБ) и деревня Даймище (5,58 ТБ).

Больше всего интернет-запросов поступило от жителей деревни Суоранда Всеволожского района — почти 10,5 тысячи сессий за год. А дольше всего в Сети провели время пользователи из поселка Подгорное Выборгского района: свыше 1970 часов.

Александр Логинов, вице-президент – директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»:

«Цифры наглядно показывают, что связь была и будет необходимостью для жителей населенных пунктов Ленинградской области. Выход в Сеть не только обеспечивает надежный доступ к государственным онлайн-сервисам, но и предоставляет возможность использовать аудио- и видеосервисы, узнавать новости, дистанционно учиться и работать».

Андрей Сытник, председатель комитета цифрового развития Ленинградской области:

«В 97 малых населенных пунктах Ленобласти установлены публичные Wi-Fi-точки в рамках первого этапа программы УЦН, в 15 деревнях и поселках построены вышки связи 4G – в рамках второго этапа УЦН. В этом году обеспечение ленинградцев доступным интернетом продолжится благодаря новому нацпроекту «Экономика данных»».

Суммарно жители этих поселков и деревень в 2024 году скачали и передали почти 100 терабайт (ТБ) данных. Пик активностей пользователей пришелся на март прошлого года: общий трафик за месяц составил 9,5 ТБ.

Скорость передачи данных в публичных точках доступа к Сети, построенных в рамках проекта УЦН, — не менее 10 Мбит/с. Пользователь может авторизоваться с помощью СМС или учетной записи портала Госуслуг и выйти в интернет на любом устройстве, поддерживающем Wi-Fi.

Первый этап федеральной программы по устранению цифрового неравенства реализован в 2015–2020 годах, второй этап – в 2019–2024 годах.