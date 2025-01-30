Ветеранам СВО — полный цикл реабилитации в Ленобласти

«Первый в России Кластер комплексного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО во Всеволожске запущен и принимает первых резидентов и первые группы героев. Руководитель ЦИТО Виктор Спектор подтвердил намерение организовать на базе Кластера полный цикл высокотехнологичного протезирования для участников и ветеранов СВО. Договорились, что оказание услуг протезирования участникам и ветеранам СВО в полном объёме начнется уже во втором квартале 2025. Заместитель руководителя Фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин подчеркнул, что модель Кластера по комплексному сопровождению, предложенная Ленобластью, имеет высокую эффективность и рекомендована для тиражирования регионам России, так как большинство ветеранов СВО не нуждаются в протезировании, но юридическая, психологическая помощь, профессиональная подготовка и реабилитация актуальны и востребованы. Сейчас в Кластере профессиональную подготовку проходит уже второй поток ребят, которые вернулись с СВО», — отметил глава региона.

Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области – это межрегиональная государственная модель комплексного сопровождения участников СВО. В Кластере работает высококвалифицированная команда специалистов: реабилитологи, ортопеды, психологи, хирурги.