Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.02.25 с 09:00 до 15:00
г. Гатчина:
г. Гатчина: ул. К. Маркса д. 9, 7а, 9 к. 1;
ул. Чехова д. 1.
07.02.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское СП
д. Зайцево;
д. Дони;
тер. СНТ Дони.
07.02.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП
д. Куйдузи, тер. Куйдузи;
д. Лайдузи;
д. Пеушалово;
д. Кезелево.
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