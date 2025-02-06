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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.02.25 с 09:00 до 15:00

г. Гатчина: 

г. Гатчина: ул. К. Маркса д. 9, 7а, 9 к. 1; 

ул. Чехова д. 1.    

 

07.02.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское СП

д. Зайцево;

д. Дони;

тер. СНТ Дони.

 

07.02.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП

д. Куйдузи, тер. Куйдузи;

д. Лайдузи;

д. Пеушалово;

д. Кезелево.