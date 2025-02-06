Областные спасатели отработали навыки операций на льду

Поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области отработали два сценария.

Первый: на акватории «Ладожского озера» мужчина, передвигаясь на снегоходе, не справился с управлением, перевернулся и «сломал ногу», находясь в 2 км от берега. Подав сигнал о помощи, он заметил, что в 100 метрах от него другой человек «провалился под лед».

Второй сценарий: из-за ухудшения погоды оторвалась льдина с 10 рыбаками-любителями. Один из них сильно «пострадал», и необходима срочная эвакуация.

Такие случаи сейчас не редкость – из-за перепадов температуры ледовое покрытие местами очень хрупкое. Спасатели напоминают: если вы стали свидетелем несчастного случая на льду или сами попали в опасную ситуацию, немедленно звоните по телефону – 112.