В Ленобласти подвели итоги первой недели субботников

На уборку вышло почти 3000 человек во всех районах, они собрали и вывезли 550 кубометров мусора.

Например, на весеннюю уборку вышли сотрудники районных управлений Леноблводоканала в 15 районах. Жители и местная администрация добавили чистоты Парусинке в Ивангороде. Комитет эконадзора вместе с природоохранными ведомствами провел субботник на Кургальском полуострове: остатки нефтепродуктов помогали убирать около 800 волонтёров.

Идут и патриотические субботники: их провели на памятных местах и братских захоронениях Котельского поселения в Кингисеппском районе, а также в разных поселениях Сланцевского района, в деревне Жабино Гатчинского округа и других населенных пунктах. Предложить свой субботник или присоединиться к существующему можно на интерактивной карте.

Самая масштабная уборка ожидается уже в эту субботу — 25 апреля во всех регионах пройдет Всероссийский субботник.