«Усадьба Орлино и её владельцы»: новая книга Андрея Бурлакова

Эту книгу очень приятно держать в руках. Она небольшого формата, но очень яркая, с большим количеством уникальных иллюстраций. В оформлении обложки использована работа «Старинная аллея в Орлинском парке» талантливого художника, уроженца села Орлино Александра Николаевича Малова (1956–2022). Мы поговорили с Андреем Бурлаковым о том, как рождалась эта книга.

Забытые усадьбы

- Тема забытых усадеб очень важна для меня, - говорит Андрей Бурлаков. - На протяжении всей своей краеведческой биографии я очень много уделял ей внимание. Я сам родом из Суйды, где когда-то тоже была старинная усадьба. Я понимал, что это значит, общался с людьми, которые застали ее в великолепии.

Андрей Бурлаков начал всерьез заниматься краеведением, когда ему было 15 лет. И первым его «адресом» после Суйды стало Орлино. Об этом он пишет в главе «Усадьба «Орлино» в моей судьбе».

- По этой теме ничего практически не было, но была замечательная книга нашего земляка, талантливого музейщика и историка Ю.М. Пирютко «Гатчина. Художественные памятники города и окрестностей» 1975 года, – вспоминает Андрей Вячеславович. - Юрий Минаевич описывал каждое местечко четко, кратко, но очень интересно. А летом

1980 года мой отец взял меня на рыбалку на Орлинское озеро. Рыбалка мне быстро наскучила, и я отправился исследовать бывшую усадьбу и село. Я бродил по аллеям Строгановского парка, что-то искал, выспрашивал у людей. Потом встретил группу туристов из Ленинграда и присоединился к ним, слушая, о чем рассказывает экскурсовод.

В Орлино будущий краевед провел целых два дня. Фотоаппарата у него тогда не было, и он делал зарисовки и планы архитектурных объектов карандашом в обычную школьную тетрадку. Эта тетрадь «Орлино» с нарисованной полудетской рукой панорамой храма в окружении парка на обложке стала еще одним уникальным документом, сохранившим историю усадьбы на целых 45 лет – вплоть до выпуска книги.

Чуть позже произошло не менее судьбоносное знакомство с Орлинской сельской библиотекой, которой руководила Вера Павловна Семёнова – ветеран труда, местный депутат многих созывов, очень неравнодушный и отзывчивый человек.

- Вера Павловна помогла мне открыть затерянные тропинки в прошлое Орлинской земли, познакомила с местными старожилами, поделилась краеведческими находками, – говорит Андрей Бурлаков. - Помню, с какой любовью и старанием она проводила большой праздник, посвященный 500-летию первого упоминания Орлино в Новгородской писцовой книге в августе 1999 года. О работе Орлинской библиотеки не раз рассказывала на своих страницах и газета «Гатчинская правда».

Знаменитые владельцы усадьбы Орлино

Значительная часть книги посвящена владельцам Орлинской усадьбы. Ее прошлое тесно связано с именами самых знаменитых представителей дворянских родов царской России, известных деятелей культуры и искусства. После окончания шведского владычества Петр Первый начал щедро раздаривать земли, примыкающие к Гатчинской мызе, своим подвижникам, родным и близким.

Место, где расположилась будущая Орлинская усадьба, считалось «царским». Известно, что Петр бывал в этих местах, проезжая через Орлино по старинной Ивангородской дороге. В 1712 году государь пожаловал Орлинское поместье с приписанным к нему деревнями Нарышкиным – родственникам своей покойной матери, Натальи Кирилловны, урожденной Нарышкиной.

Среди последующих владельцев усадьбы – один из сподвижников государя, генерал-аншеф И.И. Бутурлин, который построил в Орлино небольшую деревянную церковь Спасо-Преображения Господня, барон И.Ю. Фредерикс, дипломат А.С. Стахиев, камер-фрейлина императорского двора, любимая фрейлина Екатерины II Анна Степановна Протасова. В гостях у Протасовой в Орлино бывала супруга Александра I, Елизавета Алексеевна. Все они оставили свой след в истории Орлино.

Большую роль в жизни усадьбы сыграл граф Николай Сергеевич Строганов, получивший ее во владение как приданое жены Софьи Васильчиковой в 1863 году. Имение постоянно благоустраивалось. При Строганове в барском поместье появились водопровод и водонапорная башня, была построена новая мукомольная мельница, экипажная фабрика, проведен телефон. Строганов ремонтировал окрестные дороги, открыл новую железнодорожную платформу «Строганово», шоссейный мост («Строганов мост»). При нем в Орлино открылись частная школа, затем – народное начальное училище, народная лечебница, пожарное общество.

Дачная слава Орлино

С конца XIX века Орлино считалось одним из лучших мест загородного отдыха в окрестностях Сиверской, привлекая внимание знаменитых дачников.

В усадьбу к Н.С. Строганову много раз приезжал художник И.Н. Крамской. Сохранилось его полотно «Аллея в имении графа Строганова». В 1888 году здесь отдыхал И.Е. Репин. Дачный домик, где он жил, долго сохранялся вплоть до лета 2024 года. Отдыхали в этом селе художники Е.Е. Волков и К.А. Коровин (вероятно), композитор Н.А. Римский-Корсаков, поэтесса Зинаида Гиппиус и писатель Дмитрий Мережковский.

Среди знаменитых дачников Орлино – Александр Куприн, который с конца мая 1905 года снимал здесь дачу у садовника графа Строганова. На летнее время из Москвы сюда приезжала его мать Любовь Алексеевна. До сих пор здесь ходят легенды о купании Куприна в Орлинском озере, когда он чуть не утонул и был спасен садовником поместья.

Спасти Орлинскую усадьбу

В книге Андрея Бурлакова собраны бесценные воспоминания местных старожилов о прошлом Орлинской усадьбы и ее владельцах, легенды и были Орлинских мест.

- Все это – лишь небольшая часть того, что удалось собрать по Орлино, – говорит Андрей Бурлаков. - Материалов и воспоминаний очень много, мне очень везло на это.

В книге рассказывается о послереволюционной истории усадьбы, увы, типичной для многих бывших дворянских гнезд России – о постепенном превращении удивительной по красоте усадьбы в руины. В конце повествования описывается жизнь современного села Орлино. К сожалению, бывшая Орлинская усадьба сейчас находится в частных руках, но за годы этого владения здесь ничего не делалось в плане ее восстановления.

- Хозяин за границей сейчас, найти его не могут, – говорит Андрей Вячеславович. - Территория в очень плохом состоянии, и это обидно. В Орлино часто бывают туристы, которых встречают руины, мусор, сломанные деревья в старинном парке. Планирую этой весной устроить в бывшей Орлинской усадьбе субботник с привлечением добровольных помощников.

Как рассказал Андрей Бурлаков, большую роль в создании этой книги сыграл его помощник, молодой краевед Никита Козачёк, родословная которого связана с историей села Орлино. Никита помогал в сборе материала, включая работу в архивах, делал фотографии памятных мест, которые вошли в книгу. Его руке принадлежит план села Орлино, на котором указаны все сохранившиеся и утраченные объекты. Этот план размещен на задней стороне обложки книги, и он дает представление, как выглядела некогда прекрасная Орлинская усадьба.

Также автор выражает благодарность бывшей заведующей Орлинской сельской библиотекой, ветерану труда Вере Павловне Семёновой за предоставление старинных фотографий и документов из ее краеведческого архива.

Исторический очерк «Усадьба Орлино и ее владельцы» станет первой книгой в новой серии «Забытые усадьбы», задуманной Андреем Бурлаковым. Многие бывшие дворянские усадьбы Гатчинской земли практически утрачены, многие еще ждут возрождения.

- Усадьбы Белогорка, Дружноселье, Суйда, Кобрино, Сиверская и другие – у всех этих бывших поместий великолепная история, – говорит Андрей Вячеславович.

- Они были настоящими культурными центрами Гатчинской земли, и о каждой из них хотелось бы сделать отдельную книгу.

Юлия Лысанюк