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Ленобласть организует программы переобучения для бойцов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать программы профессионального переобучения для ленинградских бойцов, которые сейчас проходят долечивание и реабилитацию в госпиталях.

Рубрики:  Общество

 «Для максимального удобства и комфорта организуем его в трех форматах: 

Дистанционно: обеспечим ребят на медицинских койках планшетами.

Полудистант: совмещение дистанционных форм с практическими занятиями с преподавателями в передвижных учебных классах, которые предоставит областной кадровый центр.

Стационарные курсы: для освоения рабочих специальностей – водитель, оператор 3Д-печати, упаковщик и других. Классы организуем в непосредственной близости от госпиталей, чтобы доставка до места учебы не заняла много времени. 

Компетенции и методическая база для обучения – за Кластером комплексного сопровождения ветеранов и участников СВО во Всеволожске», — сообщил Александр Дрозденко. 