Ленобласть организует программы переобучения для бойцов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать программы профессионального переобучения для ленинградских бойцов, которые сейчас проходят долечивание и реабилитацию в госпиталях.
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«Для максимального удобства и комфорта организуем его в трех форматах:
Дистанционно: обеспечим ребят на медицинских койках планшетами.
Полудистант: совмещение дистанционных форм с практическими занятиями с преподавателями в передвижных учебных классах, которые предоставит областной кадровый центр.
Стационарные курсы: для освоения рабочих специальностей – водитель, оператор 3Д-печати, упаковщик и других. Классы организуем в непосредственной близости от госпиталей, чтобы доставка до места учебы не заняла много времени.
Компетенции и методическая база для обучения – за Кластером комплексного сопровождения ветеранов и участников СВО во Всеволожске», — сообщил Александр Дрозденко.
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