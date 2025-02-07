Ленобласть организует программы переобучения для бойцов

«Для максимального удобства и комфорта организуем его в трех форматах:

Дистанционно: обеспечим ребят на медицинских койках планшетами.

Полудистант: совмещение дистанционных форм с практическими занятиями с преподавателями в передвижных учебных классах, которые предоставит областной кадровый центр.

Стационарные курсы: для освоения рабочих специальностей – водитель, оператор 3Д-печати, упаковщик и других. Классы организуем в непосредственной близости от госпиталей, чтобы доставка до места учебы не заняла много времени.

Компетенции и методическая база для обучения – за Кластером комплексного сопровождения ветеранов и участников СВО во Всеволожске», — сообщил Александр Дрозденко.