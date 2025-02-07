Практическое занятие по пожарной безопасности в кадетском классе

В начале занятия инспекторы рассказали о различных типах огнетушителей, их маркировке и назначении. Кадеты узнали, как определить тип пожара (А, В, С, D, E) и какой огнетушитель подходит для его тушения. Инспекторы доступно объяснили принцип работы каждого типа огнетушителя, подчеркнув важность выбора правильного средства в зависимости от характера возгорания.

Практическая часть занятия стала самой запоминающейся. Под руководством сотрудников государственного пожарного надзора кадеты смогли на практике опробовать огнетушители, потушив небольшие, специально подготовленные условные очаги возгорания. Инспекторы подробно объясняли каждый шаг, обращая внимание на технику безопасности и правильную последовательность действий.

Занятие прошло в активной и дружественной атмосфере. Кадеты с большим интересом участвовали во всех этапах, задавали много вопросов и с энтузиазмом отрабатывали полученные навыки. Сотрудники ОНДиПР Гатчинского района ответили на все вопросы, разъяснили тонкости работы с огнетушителями и подчеркнули важность своевременного их обслуживания и проверки.

В заключение занятия инспекторы напомнили кадетам о правилах пожарной безопасности в быту и подчеркнули, что знания и умения в области тушения пожаров могут спасти не только имущество, но и жизни людей. Занятие оставило у кадет положительные эмоции и ценные практические навыки, которые непременно пригодятся им в будущем.

ОНД Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области