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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

10.02.2025 с 10:00 до 18:00

Таицкое поселение:

д Большая Ивановка

д Малая Ивановка

тер Ивановка

д Старицы

 

10.02.2025 с 10:00 до 18:00

Кобринское поселение:

д Кобрино

п Прибытково

д Мельница

тер. СНТ Бригантина  

 

10.02.2025 с 09:30 до 18:00

Дружногорское поселение:

пгт Строганово