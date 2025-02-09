Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 февраля

Лекарство против рака – утопическая мечта многих поколений врачей, ученых, фармацевтов и простых смертных. Панацеи до сих пор не изобрели, но есть методы лечения и, главное, профилактики. О том, как предотвратить рак, почему не надо сдавать кровь на онкомаркеры и кто быстрее выздоравливает – оптимисты или пессимисты, рассказал руководитель центра хирургии Гатчинской клинической межрайонной больницы Ринат Тарасов.