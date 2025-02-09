Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
10.02.2025 с 10:00 до 18:00
Таицкое поселение:
д Большая Ивановка
д Малая Ивановка
тер Ивановка
д Старицы
10.02.2025 с 10:00 до 18:00
Кобринское поселение:
д Кобрино
п Прибытково
д Мельница
тер. СНТ Бригантина
10.02.2025 с 09:30 до 18:00
Дружногорское поселение:
пгт Строганово
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