Бережливые практики в соцфере: опыт Ленобласти — всей России

«Сегодня о результатах ленинградского пилотного проекта по бережливым технологиям в соцучреждениях рассказал председателю правительства России Михаилу Мишустину. Так, в Выборгской районной больнице работа над производительностью на 87% сократила сроки исследований и брак в работе лаборатории. В перинатальном центре в 13 раз сократилась оборачиваемость лекарств за счет качества планирования, организации хранения лекарственных препаратов, включая дорогостоящие. Бережливые технологии, использованные при организации записи пациентов в областную больницу, привели к сокращению времени ожидания приема на 89% и позволили на 33% увеличить количество принятых пациентов. Общий экономический эффект внедрения бережливых технологий в 17 соцучреждениях Ленобласти за год составил более 800 млн рублей. Предлагаем проект масштабировать и использовать наш опыт и нашу площадку для обучения региональных команд «тренеров по производительности», – отметил глава региона.

Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе стратегической сессии отметил, что рост производительности труда в социальной сфере должен быть сопряжен с повышением доступности услуг для населения. Сконцентрироваться предложил на повышении эффективности обеспечивающих процессов: бухучете, закупках, документообороте и тд.

Для координации этой работы на площадке Правительства создадут штаб, который будет собираться ежемесячно. Максим Решетников призвал регионы последовать примеру, чтобы сформировать приоритеты работы в социальной сфере и производстве на местах.

«Масштабы работы по социальному блоку серьезные. Это 123 тысячи организаций. Понадобятся унифицированные решения. Инструкции, которые организации смогут внедрить сами или с минимальной поддержкой. И которые можно массово тиражировать в отрасли. Подготовили первое коробочное решение для Минтруда: оптимизировали процесс признания гражданина нуждающимся в социальной услуге. Разработанные решения важно взять за основу при цифровизации процессов предоставления услуг гражданам, договорились об этом с Минцифрой», — сообщил министр.

Напомним, пилотный проект по повышению производительности труда в учреждениях здравоохранения и социальной защиты стартовал в Ленинградской области в 2022 году.

Специфика подхода Ленинградской области – с учреждениями работает подготовленный эксперт, который строго следует методологии отработанной на бизнесе.

Совместно с Федеральным центром компетенций в Ленобласти разработали учебную дисциплину по бережливому производству. Она внедрена во всех политехнических техникумах региона. Ежегодно в реальный сектор экономики выходят 1 700 бережливо мыслящих работников.