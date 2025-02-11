Ленинградским новорожденным — медали в юбилейном оформлении

«Родившемуся на героической Ленинградской земле» – в год 80-летия Великой Победы обновили медаль для новорожденных ленинградцев. Новые медали вместе с подарочными наборами для малышей семьи начнут получать с мая 2025 года при регистрации рождения ребенка в Ленинградской области», — отметил глава региона.

В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Постановлением Правительства Ленинградской области решено изменить название памятной медали «Родившемуся на земле Ленинградской», добавив слово «героической» («Родившемуся на героической Ленинградской земле»), а также добавить фоновое схематическое изображение карты Ленинградской области на лицевой стороне медали, герб Ленинградской области перенести с центральной части в верхнюю часть.