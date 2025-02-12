Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов

Тексты, предлагаемые девятиклассникам для чтения и пересказа в этом учебном году, традиционно посвящены жизни и профессиональной деятельности выдающихся людей нашей страны: писателей, учёных, художников, военачальников, изобретателей. Школьникам в основной период итогового собеседования были представлены материалы о Героях Советского Союза: Екатерине Илларионовне Дёминой, Викторе Михайловиче Коробкове, Александре Петровиче Оськине, а также об известном советском поэте, ветеране Великой Отечественной войны Давиде Самуиловче Самойлове.

Ученица Гатчинской школы № 4 София поделилась своими впечатлениями:

«Мы выполняли 4 задания: чтение текста вслух и его пересказ со вставкой в него предложенной цитаты, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Задания были интересные и разноплановые».

Алёна из Гатчинской школы № 12 рассказала:

«Сегодня я прошла итоговое собеседование. Изначально очень переживала, но когда зашла в аудиторию, мне стало спокойнее, потому что собеседник был доброжелателен. Сам экзамен для меня не был сложным. Также порадовала хорошая организация, все старались уменьшить уровень стресса у учеников».

Собеседование направлено на проверку коммуникативных навыков: умение выразительно читать текст, пересказывать его, поддерживать разговор, легко подбирать слова для ясного выражения своих мыслей. Для получения зачёта необходимо набрать не менее 10 баллов из 20 возможных.

Для обучающихся, получивших по итоговому собеседованию «незачет», не явившимся или не завершившим итоговое собеседование по уважительным причинам установлен дополнительный срок – 12 марта и 21 апреля 2025 года.

Дата объявления результатов итогового собеседования за 12 февраля 2025 года - не позднее 14 февраля 2025 года.