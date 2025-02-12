На «безопасный счёт» мошеннику

Современное жулье обладает куда более действенным и универсальным ключом от кошельков, замков и сейфов наших сограждан – даром убеждения по телефону. Ничего не нужно делать – просто позвонить и приказать: слушаются беспрекословно. Одна и та же шарманка, стандартный набор паттернов – «сотрудник ФСБ», «Центробанк», «безопасный счет» и т.д. – и жертва заслушалась и уже готова выполнять инструкции: диктовать свои данные и коды, бежать в банк, брать кредиты, снимать деньги и отправлять преступникам – «на безопасные счета». Уж сколько раз твердили миру, а воз и ныне там. Теперь мошенники повадились звонить через мессенджеры WhatsApp и «Телеграм», но это никого не смущает: слушаются, снимают, переводят.

7 февраля в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 75-летней жительницы Тайцев, которой поступил звонок на WhatsApp. Неизвестный представился сотрудником Энергосбыта, в ходе разговора пенсионерка продиктовала какой-то код из смс. Затем позвонил другой неизвестный, который назвался сотрудником ФСБ. Он велел снять все имеющиеся денежные средства и перевести их на «безопасный счет», который продиктовал. Следуя инструкциям в телефонной трубке, дама перевела куда-то 200 тысяч рублей. Вот так все просто. Полиция проводит проверку.

Следователем следственного управления УМВД России по Гатчинскому району возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы Гатчины, которую путем обмана и злоупотребления доверием ввели в заблуждение и обокрали. Звонки поступали тоже на WhatsApp в течение трех дней, а 7 февраля потерпевшая обратилась в полицию. Наслушавшись сказок от мошенников, она отправила «на безопасные счета» более 200 тысяч рублей. Преступники канули. По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело – по части 2 статьи 159 УК РФ.

6 февраля в гатчинскую полицию обратилась 21-летняя жительница Гатчины. В мессенджере «Телеграм» она получила сообщение с канала Gosuslugi о том, что у нее восстановлен аккаунт, выгружены документы и нужно связаться с технической поддержкой. Введенная в заблуждение девушка, действуя по инструкции злоумышленников, переводила деньги на различные продиктованные ей счета со своих счетов в трех разных банках – на общую сумму 899 тысяч рублей. После этого мошенники получили реальную возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.