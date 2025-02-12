Библиотека им. А.И. Куприна уже много лет и с большой пользой сотрудничает с научно-образовательным центром ПИЯФ. Наука, ученые, прорывные исследования – неиссякаемые темы, интересующие всех. Иногда они кажутся чем-то из области фантастики, и часто это захватывающие, почти детективные истории.

Участие в новой встрече с ученым из ПИЯФ приняли студенты Гатчинского государственного университета, Института правоведения и предпринимательства (город Пушкин) и ребята из школьного экологического клуба «Симбиоз» Гатчинской школы №9. «Наука для всех» – так звучало название этой встречи.

На этот раз начальник управления образования и научно-образовательного центра НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Андрей Черненков рассказал ребятам об истории института, о том, что он представляет из себя сегодня и какие интересные задачи решают исследователи, работающие в его стенах.

Будущий институт ядерной физики (поначалу филиал Ленинградского физико-технического института им. А.Ф. Иоффе) открылся в 1956 году в лесу под Гатчиной. Как рассказал Андрей Юрьевич, изначально институт хотели строить в Ленинграде, рядом с метро «Политехническая», где находятся физико-технический и политехнический институты. Но поскольку в новом институте планировался ядерный реактор, его все же решили вынести за город.

- По решению руководства страны была расчищена часть леса в Гатчине, и начато строительство крупного мощного научного центра, который должен был стать достойным конкурентом западной науки, – рассказал Андрей Черненков. - Это было особенно актуально после войны, когда во всем мире проходили испытания ядерного оружия и уже случилась Хиросима. Но дело было не только в этом. Стояла задача направить знания физиков о строении атома и о радиации на пользу людям. Оказалось, что область применения мирного атома достаточно широка. Это и выработка электроэнергии, и медицина, и исследование материалов, и многое другое.

В 1971 году филиал ФТИ был преобразован в самостоятельный институт – Ленинградский институт ядерной физики

им. Б.П. Константинова (ЛИЯФ). В 1992 году ЛИЯФ переименовали в ПИЯФ, а в 2011 года он стал частью НИЦ «Курчатовский институт» – головной российской организации по исследованиям в области ядерной энергетики.

В настоящее время ПИЯФ работает в 26 разных направлениях. У него очень сложная структура. Здесь занимаются профильными знаниями по ядерной физике, но появилось и много других направлений в связи со спросом на исследования в разных областях. В частности, здесь проводятся биологические и медицинские исследования. С августа 2024 года в институте появились два филиала – Институт высокомолекулярных соединений и Институт химии силикатов (Санкт-Петербург), то есть у

ПИЯФа теперь есть еще и химический профиль.

По состоянию на 1 февраля 2025 года в ПИЯФе работает около 2200 человек, а в целом в НИЦ «Курчатовский институт» работает около 30 тысяч человек.

- В институте работают как теоретики, так и технические инженеры, которые собирают исследовательские установки, проектируют самые разные измерительные приборы, – рассказал Андрей Черненков. - Есть медицинское подразделение, где в содружестве с крупными медицинскими учреждениями разрабатывают методы применения излучений в области онкологических заболеваний.

Институт занимает огромную территорию, где разместились два реакторных комплекса, ускорительный комплекс, комплекс биологических исследований, медицинское отделение, двадцать экспериментальных станций для физиков (часть из них пока только строится). В Международный центр ядерных нейтронных исследований приезжают иностранные специалисты, здесь обмениваются опытом.

Андрей Юрьевич ярко и с примерами описал работу каждого отделения, рассказав о том, что рассчитывают физики-теоретики, зачем в институте изучают мушек-дрозофил и как устроен крупнейший в Европе исследовательский ядерный реактор. Ученый подчеркнул, что помимо научной деятельности, в институте проходит и деятельность образовательная. Здесь работают не только со студентами, аспирантами, докторантами, но и со школьниками – организуют многочисленные встречи и летние лагеря.

Юлия Лысанюк