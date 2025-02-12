«Вежливый доктор в старинном пенсне…»

Ребятам рассказали о Чехове как о писателе и человеке, познакомили с выставкой «Рисуем Чехова», подготовленной учениками детской художественной школы города Гатчины.

Артисты театра-студии «За углом» показали детям спектакль «Просто Чехов», в котором Антон Павлович предстал во всей своей красе. Зрители смеялись и сопереживали происходящему на сцене. Всё по Чехову!

В сердцах читающей публики Антон Павлович Чехов занимает особое место. Говорить о нем можно бесконечно. Мастер короткого рассказа и тонких психологических пьес, публицист, врач, благотворитель, Почетный академик Императорской академии наук по разряду изящной словесности, общепризнанный классик мировой литературы... Каким видели Чехова его современники, как видим его мы, и может ли быть его проза интересна нашим детям?

На писателя Владимира Короленко Чехов произвел впечатление человека жизнерадостного, и, вместе с тем, в нем угадывалось что-то более глубокое.

Художник Константин Коровин почувствовал в писателе человека, к которому хотелось прийти и спросить о правде, спросить о горе, поверить ему что-то самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души.

Чеховские герои… Близки ли они сегодняшнему читателю? И как рассказать о них так, чтобы современные мальчишки и девчонки взяли в руки книгу рассказов, прочитали пьесы, сходили в театр и вместе с героями классика думали, размышляли, мечтали? Может быть, начать так?

В 1976 году крымские астрономы открыли новый астероид, назвав его «Планета Чехов» в честь великого русского писателя. А мы вновь и вновь продолжаем открывать для себя Чехова. «Как и тогда, как много лет назад, благоухает нам вишневый сад…» В чем же загадка Чехова, ведь прошло столько времени, а мы все читаем и читаем его... В чем заключается притяжение чеховского таланта?

Многие называли писателя «ускользающим». Художник Валентин Серов, оставивший потомкам акварельный набросок портрета писателя, говорил, что Чехов «неуловим». И все же художнику удалось передать нечто «чрезвычайно русское», что так пленяло в писателе и Толстого, и Короленко, и Куприна. С портрета кисти художника Осипа Браза Чехов словно заглядывает к нам прямо в душу сквозь стекла своего пенсне, будто ведя диалог с нами. О чем же он хотел рассказать своим современникам? Что хочет сказать нам?

Литературоведы и критики до сих пор разгадывают загадочного Чехова. Каждый волен иметь свое мнение. Но несомненно то, что писатель обладал удивительным талантом сочетать в коротком рассказе грусть и юмор. Даже в его самых смешных историях есть над чем поплакать и чему посочувствовать. Откуда у писателя этот смех сквозь слезы? Прочтите его биографию и, возможно, там найдете ответы.

Чехов родился в 1860 году. Еще даже не отменено крепостное право. И если бы не дед Антона Павловича, Егор Михайлович, выкупивший семью из неволи, то неизвестно, как сложилась бы жизнь будущего классика. Наверное, юмор помогал Чехову в жизни. Недаром он подписывал свои произведения разными псевдонимами. Их несколько десятков. Попробуйте найти человека, который захочет назвать себя «Человек без селезенки» или «Гайка №9»!

Жена писателя, актриса Ольга Книппер-Чехова, расстраивалась из-за того, что у мужа нет «крупных» произведений. На это Антон Павлович с присущим ему юмором отвечал, что у него почерк мелкий. На самом деле он, по его собственному признанию, мечтал о большом романе – «о хороших людях». Но и сам Чехов был хорошим человеком, потому что никогда не забывал помогать другим людям. «Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям… в них сила», – писал он.

Неразрывно связаны театр и Чехов. В его пьесах обычные вроде бы люди пьют чай, ведут простые разговоры о жизни, о любви: «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни». Но почему-то хочется смотреть и слушать об этих людях, вместе с ними проживая их разные, нелегкие, порой трагические судьбы.

Чеховская драматургия – это переживания героев. Писатель обращается к вопросам человеческой жизни. Что есть правда и любовь? Можно ли сохранить веру в людей, пройдя испытания судьбой? На эти вопросы нет готовых ответов, но у каждого есть право на самостоятельный выбор. И опять и смех, и слезы, трогающие душу...

Пьесы Чехова до сих пор ставятся во многих театрах мира. Самые знаменитые актеры почитают за честь играть в «Чайке», силуэт которой стал эмблемой Московского Художественного театра. В премьерной постановке его «Трех сестер» блистала Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский лично, под овации зала чествовали Чехова на премьере «Вишневого сада». Кстати, писатель собственноручно посадил в усадьбе Мелихово полсотни вишен, так что у него был свой собственный вишневый сад.

Чехов любил природу. «Сегодня я гулял в поле по снегу, и мне казалось, что я гуляю по луне», – писал он.

Чехов был человеком не только талантливым, но и бесстрашным. Одна поездка на Сахалин чего стоит! Это сейчас туда можно на самолете долететь – не проблема. Но тогда, в 1890 году, это был настоящий поступок. В шестидесятых годах прошлого века была популярна песня «Ну что тебе сказать про Сахалин?» А Чехов рассказал о нем задолго до этого.

Писатель как-то заметил, что в его жилах течет «мужичья кровь». Может, этим определялись разумность и ответственность его поведения, целеустремленность его характера? У Чехова не раз возникало подспудное желание куда-то уехать. Зачем тридцатилетний Антоша Чехонте, уже будучи нездоровым, отправился через всю Россию на край света, сделал полную перепись всего населения Сахалина, включая каторжников и ссыльных, а затем написал об этом книгу? Для чего?

Чехов поехал туда не для того, чтобы убедить кого бы то ни было в чем бы то ни было. Он сделал это, наверное, для себя или, как он говорил, «по своим надобностям». «Быть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата: читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу», – писал он. Чехов отправился на Сахалин ради внутреннего чувства, которое называл личной свободой. Возможно, ради того, чтобы его личность не только соответствовала бы его таланту, но оказалась бы больше его.

Таков был этот тревожно-мудрый человек – писатель Антон Павлович Чехов. А ведь он был еще и практикующим врачом: ездил на вызовы, открывал медицинские пункты и больницы, был прекрасным диагностом. Чехова не напугала даже эпидемия холеры, с которой он боролся и днем, и ночью. С медициной он не расставался чуть ли не до самого конца своей жизни. «Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления, как праздника», – писал он.

Что самое важное для писателя? Узнать это можно, читая письма и афоризмы Чехова, где его личность раскрывается с разных сторон. «Я вовсе не хочу, чтобы из меня вышло что-нибудь особенное, чтобы я создал великое, а мне просто хочется жить, мечтать, надеяться, всюду поспевать. Жизнь коротка, и надо прожить ее лучше», – писал Антон Павлович.

В шутку или всерьез он любил предугадывать, предсказывать. Шутил, еще будучи тридцатилетним, что его сочинения и письма будут изданы. И ведь не ошибся! Его пророческое чувство не изменило ему, и то, что он создал, навечно внесено в анналы мировой литературы.

Н.Г. Суховеева, заведующая отделом детской библиотеки города Гатчины