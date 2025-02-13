Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 февраля

В Гатчинский округ возвращается ДНД. С прошлого года покой жителей Сиверского и Кобринского поселений охраняет «Кольчуга» – добровольная народная дружина. Несколько раз в неделю члены дружины ходят в патруль и контролируют оперативную обстановку: призывают к порядку дебоширов, останавливают драки и урезонивают пьяных. ДНД действует строго по закону: дружинники проходят строгий отбор и специальную подготовку. В планах – набор молодых «бойцов» и дальнейшее развитие.