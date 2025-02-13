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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Веревское СП

14.02.2025 с 10:00 до 17:00

Тер. СНТ Дони

д. Зайцево (Веревское с/п)

14.02.2025 с 09:00 до 18:00

д. Вайялово        

 

Пудостьское СП

14.02.2025 с 10:00 до 17:00

п. Терволово                     

 

Кобринское СП

14.02.2025 с 10:00 до 18:00

д. Кобрино

п. Прибытково

д. Мельница

тер. СНТ Бригантина

 

14.01.02.25 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

г. Гатчина: К. Маркса д. 44А; 

Соборная д. 14А.  