Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Веревское СП
14.02.2025 с 10:00 до 17:00
Тер. СНТ Дони
д. Зайцево (Веревское с/п)
14.02.2025 с 09:00 до 18:00
д. Вайялово
Пудостьское СП
14.02.2025 с 10:00 до 17:00
п. Терволово
Кобринское СП
14.02.2025 с 10:00 до 18:00
д. Кобрино
п. Прибытково
д. Мельница
тер. СНТ Бригантина
14.01.02.25 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
г. Гатчина: К. Маркса д. 44А;
Соборная д. 14А.
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