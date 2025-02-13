В Ленинградской области появилась новая арт-резиденция «АРТ КЛАД»

«АРТ КЛАД» — это сообщество художников, скульпторов, музыкантов, видеографов и всех, кто интересуется современным искусством. Резиденция является платформой для обмена опытом, создания новых объектов современного искусства и развития профессиональных навыков в креативных индустриях. Основным направлением её работы является стрит-арт. Благодаря этому ежегодно на территории творческого пространства проходят стрит-арт-фестивали, постоянные и временные выставочные экспозиции, конкурсы граффити, скетч-батлы, творческие мастер-классы, воркшопы, концерты и много других мероприятий. Команда основателей арт-резиденции, художников @gorgonaart («Студии) Горгона», стояла у истоков развития стрит-арта в России. Активную деятельность в сфере современного искусства они ведут с 1998 года.

«Наша команда воспитала уже несколько поколений творцов. Мы проводим ежегодные фестивали. Например, наш Фестиваль современного искусства «ГАРАЖ» является значимым событием в мире стрит-арта. В нём принимают участие ведущие художники из России и других стран, — рассказывает руководитель арт-резиденции «АРТ СКЛАД», президент НКО «Студия Горгона» Никодим Антонинов. — Также мы были главными организаторами международного фестиваля стрит-арта в рамках ПМЭФ-2023 на площадке «Ленфильма». А в 2024 году на территории нашей арт-резиденции появилось большое выставочное пространство «Добро.Сфера», где проходят выставки современного искусства. Общий фонд превышает 1 000 работ. Таким образом, у нас получилось уникальное творческое пространство на берегах реки и Финского залива».

Сегодня арт-резиденция «АРТ КЛАД» предоставляет возможности для творческого развития и сотрудничества, руководствуясь своей миссией создания условий для самореализации талантливых творцов и предоставления им всех необходимых ресурсов на пути к успеху. Подробнее с арт-резиденцией можно познакомиться в официальном сообществе Вконтакте.