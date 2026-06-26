Ваша ответственность
Граждане России наделены правами и обязанностями, о существовании которых осведомлен далеко не каждый. Гатчинская городская прокуратура разъясняет ряд положений законодательства, знание которых может быть далеко не лишним при определенных жизненных обстоятельствах.
Алименты на нетрудоспособного супруга
Семейный кодекс обязывает бывшего супруга материально поддерживать нетрудоспособного нуждающегося экс-супруга.
Право на алименты возникает, если нетрудоспособность наступила до расторжения брака или в течение года после развода. В 2026 году суды при определении нуждаемости анализируют не только официальный доход, но и наличие счетов, вкладов и имущества, приносящего рентный доход. Размер выплат устанавливается в твердой денежной сумме, кратной прожиточному минимуму.
Опасное вождение
В Правила дорожного движения РФ введена административная ответственность за опасное вождение, под которым понимается неоднократное совершение нескольких действий подряд (игра в «шашечки», резкое торможение, несоблюдение дистанции). В 2026 году фиксация таких действий ведется не только инспекторами, но и комплексами фотовидеофиксации с нейросетевым анализом. Нарушителю грозит штраф и лишение права управления на срок до шести месяцев.
Конфискация транспорта у пьяных водителей
Уголовный кодекс РФ предусматривает конфискацию автомобиля как орудия преступления у лиц, повторно севших за руль в нетрезвом виде. В 2026 году суды активно применяют эту меру, обращая автомобиль в доход государства, даже если он оформлен на супруга нарушителя, но приобретен в браке. Вернуть конфискованный транспорт невозможно даже после погашения судимости и примерного поведения.
Ответственность за оскорбление в Сети
Статья 5.61 КоАП РФ защищает честь и достоинство граждан от оскорблений в интернете.
В 2026 году под оскорблением понимается не только нецензурная брань, но и унизительные сравнения, порочащие репутацию человека и выраженные в неприличной форме. Штрафы для граждан достигают 10 тысяч рублей, а если оскорбление публичное (доступно широкому кругу лиц), размер санкции увеличивается втрое.
Видеокамера в подъезде
Решение об установке видео-наблюдения в подъезде жилого дома принимается на общем собрании собственников большинством голосов (не менее 2/3). Просто так повесить частную камеру над входной дверью, захватывая лифт и соседские двери, нельзя: это вторжение в частную жизнь.
В 2026 году управляющие компании обязаны размещать таблички о видеонаблюдении и хранить записи не менее 30 суток с возможностью предоставления доступа жильцам.