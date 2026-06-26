Ваша ответственность

Алименты на нетрудоспособного супруга

Семейный кодекс обязывает бывшего супруга материально поддерживать нетрудоспособного нуждающегося экс-супруга.

Право на алименты возникает, если нетрудоспособность наступила до расторжения брака или в течение года после развода. В 2026 году суды при определении нуждаемости анализируют не только официальный доход, но и наличие счетов, вкладов и имущества, приносящего рентный доход. Размер выплат устанавливается в твердой денежной сумме, кратной прожиточному минимуму.

Опасное вождение

В Правила дорожного движения РФ введена административная ответственность за опасное вождение, под которым понимается неоднократное совершение нескольких действий подряд (игра в «шашечки», резкое торможение, несоблюдение дистанции). В 2026 году фиксация таких действий ведется не только инспекторами, но и комплексами фотовидеофиксации с нейросетевым анализом. Нарушителю грозит штраф и лишение права управления на срок до шести месяцев.

Конфискация транспорта у пьяных водителей

Уголовный кодекс РФ предусматривает конфискацию автомобиля как орудия преступления у лиц, повторно севших за руль в нетрезвом виде. В 2026 году суды активно применяют эту меру, обращая автомобиль в доход государства, даже если он оформлен на супруга нарушителя, но приобретен в браке. Вернуть конфискованный транспорт невозможно даже после погашения судимости и примерного поведения.

Ответственность за оскорбление в Сети

Статья 5.61 КоАП РФ защищает честь и достоинство граждан от оскорблений в интернете.

В 2026 году под оскорблением понимается не только нецензурная брань, но и унизительные сравнения, порочащие репутацию человека и выраженные в неприличной форме. Штрафы для граждан достигают 10 тысяч рублей, а если оскорбление публичное (доступно широкому кругу лиц), размер санкции увеличивается втрое.

Видеокамера в подъезде

Решение об установке видео-наблюдения в подъезде жилого дома принимается на общем собрании собственников большинством голосов (не менее 2/3). Просто так повесить частную камеру над входной дверью, захватывая лифт и соседские двери, нельзя: это вторжение в частную жизнь.

В 2026 году управляющие компании обязаны размещать таблички о видеонаблюдении и хранить записи не менее 30 суток с возможностью предоставления доступа жильцам.