В Ленобласти участники СВО получат стипендии
Александр Дрозденко дал поручение ввести именные стипендии для ленинградских участников СВО, которые очно получают высшее или среднее профессиональное образование.
«Ленобласть будет выплачивать именные стипендии участникам СВО в течение всего периода обучения в колледже или вузе, если ребята примут решение получить профессиональное образование или сменить сферу деятельности. Размер стипендии в вузе составит ежемесячно 15 тысяч рублей, в колледже — 10 тысяч рублей. Пройти краткосрочные бесплатные курсы профессиональной переподготовки и трудоустроиться уже помогает наш Кластер комплексного сопровождения ветеранов и участников СВО во Всеволожске», — рассказал Александр Дрозденко.
Реабилитацией и переподготовкой участников СВО занимается кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области — региональная государственная модель комплексного сопровождения участников СВО в рамках жизнеустройства. В Кластере у участников СВО есть возможность пройти программы обучения длительностью от трех месяцев до полугода.