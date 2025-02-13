В Ленобласти участники СВО получат стипендии

«Ленобласть будет выплачивать именные стипендии участникам СВО в течение всего периода обучения в колледже или вузе, если ребята примут решение получить профессиональное образование или сменить сферу деятельности. Размер стипендии в вузе составит ежемесячно 15 тысяч рублей, в колледже — 10 тысяч рублей. Пройти краткосрочные бесплатные курсы профессиональной переподготовки и трудоустроиться уже помогает наш Кластер комплексного сопровождения ветеранов и участников СВО во Всеволожске», — рассказал Александр Дрозденко.

Реабилитацией и переподготовкой участников СВО занимается кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области — региональная государственная модель комплексного сопровождения участников СВО в рамках жизнеустройства. В Кластере у участников СВО есть возможность пройти программы обучения длительностью от трех месяцев до полугода.