АПК Ленобласти увеличивает производство

Теперь цель областных аграриев — к 2030 году увеличить объемы производства продукции АПК на четверть.

«Задачу нарастить производство в сельском хозяйстве поставило руководство страны. Выполнению этих задач в Ленобласти будут способствовать новые инвестиционные проекты, расширение действующих производств, внедрение передовых технологий, подготовка кадров, рост экспорта и стабильная государственная поддержка. В бюджете 2025 года на развитие АПК заложено 6,5 млрд рублей, объем финансирования из федерального бюджета увеличен на 10,7%», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по АПК Олег Малащенко.

По данным статистического ведомства, по итогам 2024 года объем производства продукции АПК в регионе вырос на 2,4% – до 155,2 млрд рублей. Ежегодный рост производства обеспечивает ввод новых аграрных объектов: построены два современных молочных комплекса, птицеводческий репродуктор, введены новые тепличные мощности, идет модернизация птицефабрик, молочных хозяйств и заводов.

С 2025 года в АПК России реализуется национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Основная цель нацпроекта — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому в стране будут все необходимые продукты и больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке.