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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

18.02.25 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

г. Гатчина: ул. Хохлова д.6А,

пр. 25 Октября д. 2/2А,

ЗАГС,

школа №11

 

Вырицкое ГП

18.02.2025 с 10:00 до 17:30

п. Чаща, ул. Первомайская

п. Чаща, ул. Мира            

 

Таицкое ГП

18.02.2025 с 10:00 до 18:00

д. Александровка

 

Пудостьское СП

18.02.2025 с 10:00 до 17:00

д. Петрово (церковь)    

 

Кобринское СП

18.02.2025 с 09:00 до 18:00

п. Высокоключевой, ул. Луговая, ул. 1-го Мая, ул. Новая, ул. Льва Толстого, ул. Цветочная, ул. Малороссийская, ул. Чехова, ул. Котовского, ул.Некрасова, ул. Мичурина    