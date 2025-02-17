Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
18.02.25 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
г. Гатчина: ул. Хохлова д.6А,
пр. 25 Октября д. 2/2А,
ЗАГС,
школа №11
Вырицкое ГП
18.02.2025 с 10:00 до 17:30
п. Чаща, ул. Первомайская
п. Чаща, ул. Мира
Таицкое ГП
18.02.2025 с 10:00 до 18:00
д. Александровка
Пудостьское СП
18.02.2025 с 10:00 до 17:00
д. Петрово (церковь)
Кобринское СП
18.02.2025 с 09:00 до 18:00
п. Высокоключевой, ул. Луговая, ул. 1-го Мая, ул. Новая, ул. Льва Толстого, ул. Цветочная, ул. Малороссийская, ул. Чехова, ул. Котовского, ул.Некрасова, ул. Мичурина
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