Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
19.02.2025г. с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Александровка.
19.02.2025г. с 11:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Старицы
19.02.2025г. с 10:00 до 17:30
Вырицкое ГП:
п. Чаща, ул. Первомайская, ул. Мира.
19.02.2025г. с 10:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет промзона.
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