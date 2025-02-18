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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

19.02.2025г. с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Александровка.

 

19.02.2025г. с 11:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Старицы

 

19.02.2025г. с 10:00 до 17:30

Вырицкое ГП:

п. Чаща, ул. Первомайская, ул. Мира.

 

19.02.2025г.  с 10:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет промзона.