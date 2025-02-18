Голубое топливо для 60 домовладений

Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» завершили строительство межпоселкового газопровода от деревни Холоповицы до этих населенных пунктов, которые расположены в Елизаветинском поселении.

Как сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Ленинградская область», газопровод протяженностью 5,5 км создал условия для газификации 60 домовладений. Для обеспечения технической возможности подключения потребителей по программе догазификации будут построены распределительные сети. От жителей населенных пунктов принимаются заявки на подключение.