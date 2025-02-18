Навечно в памяти народной

Окончательно враг был вытеснен из поселка Дружная Горка 31 января 1944 года. Эта дата вызывает в сердце каждого радость и горе, счастье и боль, а еще великую гордость за свой народ, его мужество и героизм. Святой долг всех, кто ныне живет и трудится на гатчинской земле, беречь память о горьких утратах и мужестве тех лет, множить славные дела на благо нашей малой родины.

В поселке Дружная Горка торжественно-траурные мероприятия начались с традиционного шествия жителей поселка к братскому кладбищу погибших в годы войны советских воинов и мирных жителей. В одной колонне под звуки духового оркестра шли руководители поселения и депутаты, ветераны и школьники, жители поселка и представители трудовых коллективов.

К участникам митинга обратились депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, глава Дружногорского территориального управления Игорь Отс, председатель совета ветеранов завода «Электросила» Сергей Тилис, депутат Гатчинского округа Наталья Егерева. Ученики Дружногорской школы прочитали стихи о войне.

Участники мероприятия почтили память жертв войны минутой молчания. По окончании торжественной части присутствующие возложили венки и цветы к монументу.

Содействие в обеспечении правопорядка и воинской дисциплины в период проведения мероприятий оказывали военнослужащие военной комендатуры г. Гатчина и сотрудники УМВД России по Гатчинскому району.

А на следующий день, 1 февраля, прошел праздничный концерт к 81-й годовщине освобождения поселка Дружная Горка от немецко-фашистских захватчиков. Его участниками стали ансамбль «Алтынка», Сергей Борисов, Алина Колпакова, танцевальный коллектив «Палитра», вокальный ансамбль «Гармония» и вокальный коллектив «Мелодия».