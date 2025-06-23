Ленобласть тиражирует опыт антикоррупционной работы

Участники встречи – специалисты исполнительных органов власти, ответственные за проведение антикоррупционных мероприятий.

Победителем в номинации «Практика организации антикоррупционного просвещения в органах исполнительной власти Ленинградской области» стал Комитет по труду. Его представители рассказали о создании интерактивного пособия — лэпбука, разработке тематических кроссвордов и ребусов, а также организации конкурсов и детских художественных экспозиций под девизом «Коррупция — зло».

Комитет по социальной защите населения, победивший в номинации «Практика организации антикоррупционного просвещения в органах исполнительной власти Ленинградской области», поделился информацией о комплексном подходе к обучению сотрудников: объединения сотрудников 52 подведомственных учреждений в единые образовательные группы, регулярные тестирования и анкетирования, внедрение внутренних процедур проверки проектов государственных закупок.

Помимо презентаций успешных кейсов, участники круглого стола обсудили ключевые вопросы организации борьбы с коррупцией в органах власти. Повестка была сформирована с учётом приоритетных направлений региональной антикоррупционной политики.

Особое внимание было уделено роли каждого органа власти в эффективном исполнении государственной антикоррупционной стратегии, налаживанию взаимодействия между структурами и координации действий с Администрацией Ленинградской области — главным ведомством, ответственным за профилактику коррупционных преступлений.

Итоги обсуждения подтвердили необходимость постоянного обмена опытом и разработки рекомендаций по улучшению качества работы антикоррупционных комиссий.

Организатором мероприятия выступило управление профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации и правительства Ленинградской области. Методическим пособием для участников стала специально подготовленная управлением памятка «О запрете открытия счетов и хранения финансовых инструментов в зарубежных банках». Этот документ призван обеспечить точное выполнение действующих норм российского законодательства всеми государственными служащими.