Да будет свет в Тайцах!

14 февраля в Таицком культурно-досуговом центре состоялась открытая встреча населения с представителями руководства АО «ЛОЭСК» и ПАО «Россети Ленэнерго». В ней участвовали глава Таицкого территориального управления Ирина Львович, представители комитета ЖКХ администрации Гатчинского муниципального округа, депутаты и жители Таицкого поселения. Встреча была посвящена вопросу обеспечения населения бесперебойным электроснабжением.

С чем-с чем, а с бесперебойным электричеством в Тайцах и окрестностях туго. Напомним, что наибольший резонанс вызвало последнее аварийное отключение в конце января – на 38 часов. В ночь на 27 января произошло повреждение высоковольтной кабельной линии электропередачи, а устранить аварию удалось только к вечеру 28 января. Как признали представители ресурсоснабжающих организаций, столь длительное обесточивание – это нарушение законодательства, которое допускает отключение электричества не более, чем на 24 часа подряд. В течение года допустимо прерывание электроснабжения в общей сложности на 72 часа, и сюда входит не только аварийное, но и плановое отключение для проведения технических работ.

Кто виноват – найдут, что делать – знают

Однако, как заметил директор филиала ЛОЭСК «Южные электрические сети» Юрий Борисов, Тайцы – еще не самая проблемная территория, в последнее время электричество там отключалось, оказывается, не так часто, как в других районах. За 2024 год зафиксировано всего девять серьезных отключений, а целиком поселок обесточивался всего один раз – 10 октября, когда были отключены обе секции на подстанции 35 кВ в Тайцах. Все остальные отключения носили локальный характер – отключалась одна из питающих линий. По мелочи… Тем временем, страница Таицкого территориального управления пестрит объявлениями от Ленэнерго и ЛОЭСК о плановых, внеплановых и аварийных отключениях по деревням и весям таицкой земли.

В общем, кто виноват – найдут, а что делать – знают. По словам Юрия Борисова, расследование январской аварии продолжается, оформляются акты, и на основе анализа этой ситуации разработан ряд мероприятий, которые проводятся уже со 2 февраля: внеплановые обходы воздушных линий, проведение тепловизионного контроля – выявление наиболее рисковых точек нагрева оборудования. Также запланирован ремонт двух участков кабельных линий, чтобы сделать резервную схему на случай отключений, и один из них уже отремонтирован.

В инвестиционную программу внесен ряд мероприятий для повышения надежности электроснабжения Тайцев, в том числе замена оборудования на ряде подстанций и строительство новых линий. Срок реализации – с 2026 по 2029 годы включительно.

Как рассказал Юрий Борисов, чтобы максимально повысить качество электроснабжения поселка, радикальной мерой было бы распределение нагрузок и строительство дополнительных линий от новой подстанции «Истинка», которая принадлежит Ленэнерго. Этот вопрос сейчас активно решается, но, к сожалению, есть проблемы технологического плана, которые не позволяют сделать это быстро.

Советник первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Ленэнерго» Рафик Ахметов объяснил, что в Тайцах – две подстанции: одна с напряжением 35 киловольт, вторая – новая, с напряжением 110 киловольт:

- На подстанции 35 кВ – три питающих линии, на подстанции 110 кВ – две питающих линии, у каждой подстанции – два трансформатора, они взаимо-резервируемые, поэтому проблемы источников питания в Тайцах нет. Если один трансформатор выходит из строя, мощности другого будет достаточно для запитывания всех потребителей. Основная проблема возникает при технологических нарушениях на распределительных сетях. Потребители в Тайцах – это, в основном, населенные пункты. Многоквартирные дома питаются по 2-й категории – два ввода от независимых источников питания, частный сектор – по 3-й категории, питается от одного трансформатора и по одной линии. Если что, в течение 24 часов авария должна быть устранена.

Подстанции находятся на балансе Ленэнерго, линии, непосредственно питающие поселок, – в собственности администрации Гатчинского округа, а ЛОЭСК занимается их техническим обслуживанием на правах аренды.

- К счастью, три года назад мы успели снабдить сеть в Тайцах реклоузерами – коммутационными аппаратами, – обнадежил Юрий Борисов. – По сути, это высоковольтный выключатель, который стоит в узловых точках сети и при нарушениях позволяет отключать не всю сеть целиком, когда гаснет большое количество потребителей, а только маленький кусочек, где происходит повреждение. Это позволяет экономить время при поиске повреждения и восстанавливать питание быстрее. Сейчас до конца марта мы будем заниматься актуализацией уставок релейной защиты на этих коммутационных аппаратах и минимизируем последствия аварийных ситуаций.

Гром и молния

Представители ЛОЭСК и Ленэнерго ответили на вопросы жителей.

- Почему, когда происходит длительное аварийное отключение электричества, не подключаются дизель-генераторы?

- У Ленэнерго довольно большой парк резервных источников электроснабжения – дизель-генераторов, и в этом году еще дополнительно закупили два десятка, но это – на весь Петербург и Ленинградскую область. Когда происходит подобное технологическое нарушение, мы в первую очередь стараемся запитать социально важные объекты: школы, детские сады, котельные, систему водоснабжения, и потом – жителей. Дизель-генератор не всегда может доехать до каких-то удаленных населенных пунктов, но в течение 24-х часов мы, как правило, всех запитываем. Если отключение длится дольше 24-х часов – это ЧП.

По словам Рафика Ахметова, аварийные отключения подотчетны: их контролирует и комитет по ТЭК, и Ростехнадзор. Есть специальная программа, в которой подсчитываются все отключения электроэнергии – и плановые, и внеплановые, за этим следит Министерство энергетики РФ.

Как рассказали представители электрокомпаний, как только происходит технологическое нарушение, диспетчер дает команду на подготовку и выезд дизель-генератора. В это же время выезжает и оперативная бригада. Когда происходят массовые отключения, не хватает даже оперативных бригад, и тогда выводятся дополнительные из числа ремонтников. На подмогу всегда отправляются бригады из других филиалов. Например, после январских снегопадов люди работали сутками, задействован был весь персонал.

- Так почему же все-таки до Тайцев не доехал дизель-генератор?

- Социально-значимых объектов в Тайцах погашено не было – только жилой сектор, а в школе, в администрации свет был. То одни, то другие участки сети включали и рассчитывали, что ремонтные бригады справятся. Да, передвижной дизель-генератор есть, но его мощности недостаточно, чтобы запитать даже часть поселка Тайцы.

- Почему не происходит своевременного оповещения об отключениях? Предпринимателям, на производстве необходимо заранее знать, когда не будет электроэнергии…

- О плановых работах мы оповещаем не менее, чем за неделю, но не до каждого мы можем довести информацию. Мы рекомендуем предпринимателям направить в ЛОЭСК письмо с контактными данными – мы включим в рассылку и будем оповещать. За два дня и за два часа предупреждения тоже бывают, когда надо произвести работы по неотложной оперативной заявке для устранения дефекта. В прошлую пятницу, например, при профилактическом осмотре мы выявили два критических нагрева оборудования и не могли оставить это на выходные.

- Программа с новыми подключениями к сетям, включая производственные предприятия, рассчитана до 2028 года. Нагрузка ляжет на те же две подстанции?

- 22 декабря мы закончили перевод линий на новый источник питания. Это современная подстанция на 110 кВ, построенная с учетом перспективной нагрузки, на подстанции достаточно мощности. Но ЛОЭСК вынуждена приостановить мероприятия по технологическому присоединению, потому что существующая сеть не выдержит увеличения нагрузки.

- Почему «гуляет» напряжение в сети? То слишком низкое – до 180 В, то наоборот, подскакивает? Бытовая техника не выдерживает…

- В соответствии с ГОСТом, допускается отклонение от номинального напряжения 10%, т.е. плюс-минус 22 вольта. Все, что за пределами, — это нарушение. Деньги за потребленную электроэнергию берет гарантирующий поставщик – сбытовая организация. Если вы считаете, что ваши права нарушаются, вы вправе потребовать от поставщика, чтобы снизили оплату потребленной электроэнергии.

Если в Ленэнерго приходит жалоба на качество электроэнергии, специальная служба, которая мониторит состояние сетей, вывешивает у потребителя прибор контроля качества – не менее, чем на пять суток. В течение этого времени ситуация мониторится, записывается, затем анализируется, и принимается решение. Если обнаруживаются отклонения, определяются причины (потребитель слишком удален от источника – подстанции, недостаточное сечение проводника, большое падение напряжения), тогда увеличивается сечение, либо прокладывается дополнительная линия. Если есть снижение напряжения на самой подстанции, регулируется напряжение на трансформаторе, но бывает, что недостаточно самой мощности трансформатора (подключили много потребителей, либо кто-то нарушает разрешенную мощность – включает дополнительное оборудование), и тогда планируется замена трансформатора.

В последнее время компания собирает данные и включает их в инвестиционную программу. Но, пока реализуется инвестиционная программа, чтобы ускорить решение проблемы, в конце линии у потребителей устанавливаются бустеры – специальные устройства для повышения напряжения.

- Почему руководство Таицкого территориального управления дает разрешения на строительство, если мощностей не хватает?

- Мы даем разрешение на строительство дома, – пояснила глава теруправления Ирина Львович. – А технические условия на подключение к электрически сетям потребитель получает у ресурсоснабжающей организации.

Как заметили энергетики, подстанция «Истинка» и была построена, чтобы можно было переключиться, и мощности хватило на всех – с новыми земельными участками, которые сейчас застраиваются.

- Должен ли многоквартирный деревянный дом быть оборудован громоотводом?

Жители решили, что небесное электричество – тоже в ведении руководства электросетевых компаний, и представитель Ленэнерго Рафик Ахметов ответил:

- Все зависит от материала кровли. Если крыша у вас металлическая, то, скорее всего, у дома есть специальные спуски – так называемые молниеприемники, которые отводят к заземляющему устройству.

Добро пожаловаться!

На сайте Ленэнерго есть адрес электронной почты для сообщений от населения: пишете письмо, указываете адрес и проблему. ЛОЭСК принимает обращения по телефонам: 8-800-550-4748, 8-81371-222-66.

Если вы хотите понять, к кому вы присоединены – к Ленэнерго или к ЛОЭСК, обратите внимание на своего гарантирующего поставщика. Если в квитанции за электричество у вас Петербургская сбытовая компания – это Ленэнерго, а если РКС-энерго – то ЛОЭСК.

В завершение разговора директор филиала ЛОЭСК «Южные электрические сети» Юрий Борисов все-таки огласил старую, как мир, причину регулярных аварий:

- Отключения электроэнергии связаны и с ростом нагрузок, и с тем, что в последние четыре года компания ЛОЭСК крайне неудовлетворительно финансировалась, чтобы в полном объеме выполнять все необходимые работы по ремонту и по техническому обслуживанию оборудования. В этом году ситуация серьезно поменялась, мы получили нормальный тариф, и это даст возможность реализовать запланированные мероприятия. В том числе и по повышению надежности электроснабжения Тайцев. Но надо работать совместно, чтобы получить резервное электроснабжение от новой подстанции, и тогда вопросов будет на два порядка меньше. Срок реализации мер по повышению надежности – 2026 год.

И вторая беда нашего времени не обошла стороной ЛОЭСК: нехватка кадров. Как заметил Юрий Александрович, в филиале «Южные электрические сети» сейчас 62 вакансии, и в основном это производственный персонал.

21 февраля вопрос повышения надежности электроснабжения будет рассмотрен на заседании регионального штаба комитета по ТЭК Ленинградской области. Итогом должна стать разработка мероприятий для включения в инвестпрограмму 2026 года. Со своей стороны комитет ЖКХ администрации Гатчинского округа направит официальное обращение о сокращении сроков строительства резервных линий по переводу нагрузки с подстанции на 35 кВ в Тайцах на подстанцию на 110 кВ «Истинка», чтобы Таицкое поселение получило новую современную подстанцию не только для населенных пунктов, которые запитаны от Ленэнерго, но и для тех, кто запитан от ЛОЭСК.

- Мы выясним, какие мероприятия будут включены в инвестиционную программу, и в рамках своих полномочий будем контролировать ее исполнение, – отметила Ирина Львович.

Депутат Совета депутатов Гатчинского округа, заместитель председателя комиссии по ЖКХ Дмитрий Кононов обратился к руководителям электроснабжающих организаций с просьбой разработать и опубликовать для жителей четкую дорожную карту: какие виды работ и когда конкретно будут делаться.

Тем временем многочасовым отключением электричества в Тайцах заинтересовалась прокуратура. По поручению прокурора области Сергея Жуковского, Гатчинской городской прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана комплексная оценка действиям ресурсоснабжающей организации АО «ЛОЭСК» в части своевременного и достаточного принятия мер по устранению аварийной ситуации, причин и условий, способствующих нарушению прав граждан на обеспечение электроэнергией.

Екатерина Дзюба