Комплексные кадастровые работы федерального значения пройдут в 2025 году в 17 районах Ленинградской области

ККР направлены на уточнение границ земельных участков, установление или уточнение местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, а также исправление реестровых ошибок, что позволит повысить точность и актуальность сведений в Едином государственном реестре недвижимости.

Полный список кадастровых кварталов, попадающих под комплексные кадастровые работы, доступен на нашем официальном сайте по следующей ссылке: https://rosreestr.gov.ru/upload/47LO2022/23.06.2022/17.10.2022/лоьш/New%20Folder/New%20Folder/preview--67b593669454f3d688867d78.pdf

Просим учесть, что правообладатели объектов недвижимости, которые считаются ранее учтенными или сведения о которых могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных, вправе предоставить имеющиеся материалы и документы, а также заверенные копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости, кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ (филиал ППК «Роскадастр» по Ленинградской области, адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, к. 2, литера Б).

Кроме того, правообладатели земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня публикации извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (размещенного на официальном сайте филиала ППК «Роскадастр» по Ленинградской области: https://kadastr.ru/) могут предоставить сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе для связи с правообладателем.

Это необходимо для внесения данных в Единый государственный реестр недвижимости и последующего уведомления о завершении подготовки проекта карты-плана территории и проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

Также обращаем ваше внимание, что правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению данных работ и обязаны обеспечить доступ к объектам в установленное графиком время.

Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, вы можете обратиться в филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области по телефону (812) 630-40-41.

Благодарим за понимание и сотрудничество.