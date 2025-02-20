Новая профессия для тех, кто хочет помочь своим родным на СВО

На курсах научат шить тактические одеяла, маскировочные плащи, госпитальное нижнее белье, аптечная сумка и другую экипировку, которая поможет нашим бойцам на фронте. Все отшитые на обучении изделия будут доставлены в зону СВО. После окончания курсов – документ о переподготовке гособразца.

Сроки обучения: с 17 февраля по 25 апреля 2025 года. Питание и проживание включены.

Также для участников обучения доступны бесплатные соцуслуги, психологическая и юридическая помощь от специалистов Кластера комплексного сопровождения ветеранов и участников СВО.