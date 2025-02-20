Новая профессия для тех, кто хочет помочь своим родным на СВО
Для жен, матерей и сестер участников СВО открыт набор на бесплатный курс профессионального обучения «Пошив армейского снаряжения» в Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске.
Рубрики: Общество
На курсах научат шить тактические одеяла, маскировочные плащи, госпитальное нижнее белье, аптечная сумка и другую экипировку, которая поможет нашим бойцам на фронте. Все отшитые на обучении изделия будут доставлены в зону СВО. После окончания курсов – документ о переподготовке гособразца.
Сроки обучения: с 17 февраля по 25 апреля 2025 года. Питание и проживание включены.
Также для участников обучения доступны бесплатные соцуслуги, психологическая и юридическая помощь от специалистов Кластера комплексного сопровождения ветеранов и участников СВО.
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