Новые материалы и уникальные достижения медицины — в Москве проходит Форум будущих технологий

Так, «Курчатовский институт» показал в макетном исполнении проект класса мегасайенс, который сегодня реализуется в Протвино — комплекс синхротронно-лазерного излучения «Сила». С помощью исследований на установке «СИЛА», как рассчитывают ученые, можно будет совершить прорыв в био- и нанотехнологиях, научном материаловедении. Проект не имеет аналогов в мире. Ожидается, что объект будет введен эксплуатацию в 2033 году.

Минпромторг на своей площадке представил абсорбирующую углеродную повязку для заживления открытых ран и ожогов; синтетические протезы кровеносных сосудов, позволяющие замещать критически поражённые участки сосудов при атеросклерозе, аневризме, тромбозах.

На стенде «Росатома» показали технологию полного цикла получения материалов на основе бериллия для изготовления космических аппаратов; композиционный материал с включением карбида бора для защиты от нейтронного излучения; универсальную платформу для производства радиофармпрепаратов, углеродное волокно для изготовления легких несущих конструкций в судостроении, авиации, ветроэнергетике, строительстве и других отраслях.

«Совместная работа представителей науки, бизнеса и государства имеет ключевое значение в достижении технологического лидерства России – национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным. Выставка Форума будущих технологий показывает яркие примеры такого взаимодействия. На ней представлены десятки новейших отечественных разработок, которые внедряются в промышленное производство и имеют высокий экспортный потенциал», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время посещения выставки.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

Источник фото: Росконгресс