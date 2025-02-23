Об истории празднования Дня защитника Отечества рассказывают документы Президентской библиотеки

Профессиональный праздник военных, имевший общенародное значение, официально был установлен в 1993 году. Президиум Верховного Совета Российской Федерации принял 8 февраля 1993 года постановление «Об установлении знаменательного дня Российской Федерации – Дня защитников Отечества», в котором было сказано: «Отдавая дань исторической традиции уважения ратного труда, учитывая важное общественно-политическое значение сложившейся практики отмечать 23 февраля как день всех защитников Отечества».

В СССР этот день ежегодно отмечался всенародно, однако документа, учреждавшего 23 февраля как официальный праздник, не существовало. Советская историография связывала чествование военных 23 февраля с событиями 1918 года.

Подробно об истории праздника рассказывается в разделе «День в истории» на портале Президентской библиотеки.

15 (28 января) 1918 года В. И. Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января (11 февраля) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ).

22 февраля был опубликован декрет-воззвание Совета народных комиссаров «Социалистическое Отечество в опасности!», а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту Родины. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом широкого формирования её отрядов и частей, вскоре остановивших продвижение германских войск под Псковом и Нарвой.

23 февраля 1919 года газета «Правда» поместила передовицу о праздновании дня рождения Красной Армии. В 1922 году в этот день на Красной площади в Москве состоялся парад войск Московского гарнизона. В 1923 году впервые был издан приказ Реввоенсовета в честь дня Красной Армии и Флота. С тех пор поздравительные приказы в ознаменование этого праздника стали традиционными.

После Великой Отечественной войны в Москве, столицах союзных республик, городах-героях и крепости-герое Бресте 23 февраля проводились праздничные артиллерийские салюты, торжественные собрания, встречи с ветеранами Вооружённых сил, возлагались цветы на могилы погибших воинов.

13 марта 1995 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», «которые сыграли решающую роль в истории России и в которых российские войска снискали себе почёт и уважение современников и благодарную память потомков». В список таких дней было внесено и 23 февраля как День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) – День защитников Отечества. В современной версии Федерального закона № 32 «О днях воинской славы и памятных датах России» 23 февраля отмечается День защитника Отечества.

Несмотря на советские корни праздника, это также день памяти о многочисленных победах русского оружия в разные годы и века и о знаменитых полководцах, принёсших славу России. В фонде Президентской библиотеки находятся коллекции, посвящённые святому князю Александру Невскому (1221–1263), генералиссимусу А. В. Суворову (1730–1800), генералу М. Д. Скобелеву (1843–1882), Отечественной войне 1812 года, Крымской войне (1853–1856), Первой мировой войне (1914 – 1918) и истории русской армии.

Богатейшая история славных побед российской армии представлена в электронной коллекции Президентской библиотеки «Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)». В подборку вошли декреты, воинские уставы, исследования истории создания Красной армии, её участия в боевых действиях и многие другие материалы.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с Комплексом оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах», посвящённым ключевым событиям Великой Отечественной войны. Объём Комплекса на сегодняшний день составляет более 15 тыс. материалов: карт, схем, периодических печатных изданий, фотографий, кинохроники за период с января 1933 по февраль 1945 года.

В соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года организаторами Комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах» выступают Федеральное архивное агентство (Росархив), Управление делами Президента Российской Федерации и Президентская библиотека.

Подготовку Комплекса «Вторая мировая война в архивных документах» осуществляют Росархив и федеральные государственные архивы при участии Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, государственных архивов Республики Беларусь и др.

Архивные документы Комплекса «Вторая мировая война в архивных документах», размещённые на портале Президентской библиотеки, доступны из любой точки мира.

Фото с сайта www.prlib.ru