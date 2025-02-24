«Макаровские чтения – 2025»

По традиции, встреча прошла в Театральном зале Гатчинского дворца. В течение двух дней названо около трех десятков тем. Только в первый день «Макаровских чтений» выступило 17 специалистов. В своих докладах музейные работники представили новые штрихи к биографии Владимира Кузьмича Макарова, новые материалы о Гатчинском дворце в годы

войны, обсудили отношения Дворцового и военного ведомств, реставрационные работы в личных комнатах Павла I, восстановление дворцово-парковых ансамблей Петербурга, образ Павла I в мировом кинематографе, пребывание вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Гатчине.

В научно-практической конференции приняли участие сотрудники музея-заповедника «Гатчина», музея-заповедника «Петергоф», музея-заповедника «Павловск», Российской национальной библиотеки, КГИОП, Научного архива Российской академии художеств.

Докладчики представили несколько новых научных исследований, сборников и экскурсионных тем, материалом для которых послужили, в том числе, различные архивные фонды, камер-фурьерские журналы и российские газеты начала ХХ века.

Второй день был посвящен работе Гатчинского музея-заповедника: руководители отделов познакомили коллег с итогами работы за минувший год, рассказали о самых успешных проектах, проблемах и новых задачах.

Музей-заповедник «Гатчина» продолжает пополнять фонды. Приоритет отдается «родным» вещам Гатчинского дворца и наполнению интерьеров, которые открываются в ближайшее время. За год закуплено 77 предметов на сумму около 5,2 млн рублей и передано в дар 113 предметов. За каждым из них – увлекательная история. Изящная ваза была обнаружена поисковиком в одной из расстрельных ям в парке Сильвия. Он склеил ее, как мог, и принес в музей. Ваза уже участвовала в выставке, посвященной Великой Отечественной войне.

Чудесным образом вернулся в Гатчинский дворец «родной» стул из комнаты императрицы Марии Александровны – он был подарен музею. Другой известный коллекционер подарил музею 14 предметов, но еще больше предметов из своей коллекции мебели русского наборного дерева он выставляет во дворце.

В 2024 году музей-заповедник «Гатчина» посетило 890,6 тысяч человек, из них самостоятельно изучали музей 634,5 тысяч человек, в составе экскурсионных групп – 204 тысячи человек. Участниками массовых мероприятий стали 32 тысячи человек, культурно-образовательных – 5022 человека.

В прошлом году в первый день лета впервые посетителей радовала программа «Посад Сирень» на декоративном огороде. В Приоратском дворце открылась новая экспозиция – «Кабинет архитектора» Николая Львова. Успехом пользовались экскурсии к 8 марта, программа «Сказки козы Сильвы» на Дворцовой ферме и праздник «Дар великого магистра» в Приорате. Всего экскурсионным сектором и отделом музейной педагогики было проведено 11692 экскурсии.

Но конференция - не исключительно корпоративная история. Второй день прошел в формате диалога с горожанами и гостями города. Так, один из вопросов был о способах увеличения посещаемости музея.

По мнению заместителя директора Ольги Писаревой, проблем с посещаемостью у музея-заповедника «Гатчина» нет. Она растет постоянно. Исходя из концепции «музей – дом, семейный очаг», акцент сделан на теплое, душевное, комфортное семейное посещение дворца, когда посетители могут не только в составе экскурсионной группы, но и самостоятельно свободно осматривать интерьеры, не торопясь, переходить из зала в зал.

- Рост посещаемости должен быть плавным, - отметила Ольга Писарева. - Так будет комфортно и для сотрудников, и для посетителей. Иначе мы получим очень серьезную перегрузку на инфраструктуру. Парадные залы уже сейчас максимально заполнены. Поэтому в ближайшее время встанет вопрос другого порядка. Вероятно, придется изменить формат посещения парадных залов, на которые приходится самый большой поток, и как это уже заведено в других музеях Санкт-Петербурга, организовать передвижение по музею строго по регламенту в одном направлении и только в составе организованной группы.

По традиции, по итогам «Макаровских чтений» вышел очередной научный бюллетень музея-заповедника «Гатчина» с материалами конференции. В него вошли публикации студентов петербургских вузов в рамках программы «Гатчинская стипендия».

Татьяна Можаева